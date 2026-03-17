Mercato - PSG : Al-Khelaïfi voulait signer cette star, «il y avait beaucoup d’argent»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Racheté par le Qatar en 2011, le PSG s'est rapidement mis à recruter des stars à l'étranger afin de bâtir un effectif capable de remporter la Ligue des Champions. Et cet ancien grand joueur, passé notamment par Chelsea et le Real Madrid au cours de sa carrière, a confirmé en interview avoir été très longtemps courtisé par le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi.

Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi... Depuis le début de l'ère QSI, en 2011, le PSG a multiplié les coups d'éclat sur le marché des transferts en parvenant à recruter des grands noms du football mondial. Le résultat des ambitions XXL affichées par le président Nasser Al-Khelaïfi, et pourtant, ce dernier a parfois connu des échecs en période de mercato. Ce fut notamment le cas avec cette star qu'il a toujours désiré au PSG : Eden Hazard.

Mercato - PSG : «Ils ont préféré partir», Paris s’est fait recaler pour une question d’argent ? https://t.co/XdwpjoWadw — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Des contacts avec le PSG tous les ans » Récemment interrogé sur RMC, l'ancien milieu offensif belge s'est livré sur l'intérêt que lui a porté le PSG pendant toutes ces années : « Tous les ans j’ai eu des contacts avec le PSG. Dans ma tête, c’était très clair. Quand je suis parti de Lille, je me suis dit : "Je ne vais pas avoir envie de revenir en France dans un autre club que Lille. Si je dois revenir un jour, c’est pour jouer à Lille pour finir ma carrière par exemple." Pour les Lillois, pour le Nord, je n’avais pas envie d’aller jouer au PSG », assure Eden Hazard, qui a donc refusé de revenir en Ligue 1 par loyauté envers le LOSC où il a été formé.