Mercato : «Il n’était pas prêt», quand Kylian Mbappé faisait capoter son transfert de rêve !

Formé à l’AS Monaco et passé par le PSG, Kylian Mbappé évolue au Real Madrid depuis l’été 2024. Mais avant de débarquer chez les Merengue, le capitaine de l’équipe de France était particulièrement convoité sur le mercato il y a quelques années. L’attaquant d’aujourd’hui 27 ans a d’ailleurs fait capoter son transfert de rêve pour une raison bien précise.
Aujourd’hui, Kylian Mbappé est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Le capitaine de l’équipe de France empile les buts au Real Madrid depuis son départ du PSG. Mais avant d’atterrir chez les Merengue, le natif de Bondy était l’un des noms les plus convoités sur le mercato il y a quelques années. Le champion du monde 2018 a d’ailleurs fait capoter son transfert de rêve pour une raison bien précise.
«Kylian rêvait de rejoindre le Real Madrid depuis son enfance»
« C'est un joueur de très haut niveau, un compétiteur né : même enfant, il rêvait d'être titulaire et s'entraînait comme un forcené. Imaginez, après notre titre de champion de Ligue 1, toute l'équipe a fêté ça en boîte : il était le seul à rentrer se reposer. Le Real Madrid ? Ils ont été les premiers à se manifester. J'ai commencé à rencontrer régulièrement Florentino Pérez en janvier 2017. Kylian n'était pas encore une star et le Real Madrid proposait 60 à 70 millions d'euros pour l'avoir en juin. C'était insuffisant. Florentino m'a alors fièrement déclaré : ‘S'il était du niveau de Neymar, je paierais même 180 millions d'euros pour lui’. ‘Parfait, pour nous il est même meilleur que Neymar : nous voulons 180 millions, vous fixez le prix’. Florentino Pérez a répondu : ‘Tu plaisantes ? C'est quoi ce délire ?’ » a d’abord raconté Vadim Vasilyev dans un entretien pour Gianluca Di Marzio.
«Il voulait d'abord s'imposer à Paris»
« Deux mois plus tard, à l'Etihad contre Manchester City, j'ai supplié Jardim de le titulariser. Il m'a fait confiance : il a réalisé une performance phénoménale, et le Real Madrid a formulé une offre de 180 millions d'euros. À peu près à la même époque, le PSG est également entré dans la course, a poursuivi l’ancien vice-président de l’AS Monaco. Et Kylian, qui rêvait de rejoindre le Real Madrid depuis son enfance, ne se sentait toujours pas prêt en 2017 : il voulait d'abord s'imposer à Paris, sa ville natale. Le problème ? Il avait fait part de son désir aux deux clubs. Le Real Madrid s'est donc retiré de la course, et le PSG a revu son offre à la baisse, à 120 millions d'euros. Il a fallu des semaines de négociations avec Al-Khelaïfi pour revenir à 180 millions d'euros et le vendre. Il ne restait qu'un an de contrat à Kylian avec nous : nous risquions de le perdre gratuitement, mais il a su se montrer à la hauteur pour que l'affaire aboutisse » a enfin conclu l’homme d’affaires russe. Il a ainsi fallu attendre l’été 2024 pour voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid, après avoir fait tomber de nombreux records au PSG.