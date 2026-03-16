Mercato : «Il n’était pas prêt», quand Kylian Mbappé faisait capoter son transfert de rêve !

Pierrick Levallet

Formé à l’AS Monaco et passé par le PSG, Kylian Mbappé évolue au Real Madrid depuis l’été 2024. Mais avant de débarquer chez les Merengue, le capitaine de l’équipe de France était particulièrement convoité sur le mercato il y a quelques années. L’attaquant d’aujourd’hui 27 ans a d’ailleurs fait capoter son transfert de rêve pour une raison bien précise.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Le capitaine de l’équipe de France empile les buts au Real Madrid depuis son départ du PSG. Mais avant d’atterrir chez les Merengue, le natif de Bondy était l’un des noms les plus convoités sur le mercato il y a quelques années. Le champion du monde 2018 a d’ailleurs fait capoter son transfert de rêve pour une raison bien précise.

Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé dans la presse ? (c’est une surprise) https://t.co/myV50gZThC — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

«Kylian rêvait de rejoindre le Real Madrid depuis son enfance» « C'est un joueur de très haut niveau, un compétiteur né : même enfant, il rêvait d'être titulaire et s'entraînait comme un forcené. Imaginez, après notre titre de champion de Ligue 1, toute l'équipe a fêté ça en boîte : il était le seul à rentrer se reposer. Le Real Madrid ? Ils ont été les premiers à se manifester. J'ai commencé à rencontrer régulièrement Florentino Pérez en janvier 2017. Kylian n'était pas encore une star et le Real Madrid proposait 60 à 70 millions d'euros pour l'avoir en juin. C'était insuffisant. Florentino m'a alors fièrement déclaré : ‘S'il était du niveau de Neymar, je paierais même 180 millions d'euros pour lui’. ‘Parfait, pour nous il est même meilleur que Neymar : nous voulons 180 millions, vous fixez le prix’. Florentino Pérez a répondu : ‘Tu plaisantes ? C'est quoi ce délire ?’ » a d’abord raconté Vadim Vasilyev dans un entretien pour Gianluca Di Marzio.