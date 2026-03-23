Un joueur de Ligue 1 prend cher : Le nouveau tacle très appuyé de Daniel Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Figure de l'After Foot, Daniel Riolo n'a clairement pas sa langue dans sa poche. Sur RMC, il a d'ailleurs eu ses boucs émissaires à l'instar de Neymar ou encore Marco Verratti au PSG. Mais voilà que le journaliste s'est trouvé une nouvelle victime en Ligue 1. Et ça fait désormais plusieurs fois que Riolo n'épargne pas ce joueur en question.

Lors du dernier mercato hivernal, l'OL a réussi à mettre la mains sur... Endrick. Prêté par le Real Madrid, le Brésilien est venu gratter du temps de jeu sur les bords du Rhône. Mais voilà qu'il ne lui aura pas fallu longtemps pour taper sur les nerfs de certains. C'est notamment le cas de Daniel Riolo. Dernièrement, sur RMC, il s'était lâché à propos d'Endrick, balançant : « Endrick, il me casse la tête. Il me fatigue. (…) Quand il marque, après avoir raté, et qu’il fait tout ce show de célébration, écoute, moi je pense qu’à un certain niveau, les mecs ne sont pas sur la même planète que nous. Je pense qu’ils ne savent pas ce qu’on dit, ce qu’on pense. Il doit avoir une trentaine de personnes autour de lui qui le mettent dans un cocon. Ils sont isolés du monde. Je pense qu’il se fout bien de savoir dans quelle équipe il joue. Il joue pour lui, pour son monde, pour ses potes avec qui il va sortir. Je n’aime pas ».

Endrick comme Neymar : Daniel Riolo craque, «il me casse la tête»⁰ https://t.co/iQFF8oG65O — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Je vois un joueur avec un QI extrêmement limité » Et voilà qu'Endrick n'arrive toujours pas à convaincre Daniel Riolo. Bien au contraire. Ce dimanche, à la suite de la défaite de l'OL face à Monaco, le journaliste en a rajouté une couche lors de l'After Foot contre le Brésilien, faisant savoir : « Je vois un joueur avec un QI extrêmement limité. Son regard ne m’inspire pas… C’est simple. Tu vois Akliouche, tu regardes ses yeux, tu sens un gamin plutôt intelligent. Tu le vois sur le terrain. Par contre, tu peux parler longtemps à Endrick, je ne suis pas sûr qu’il comprendra. Je ne sais pas si c’est ce genre de joueur que je veux ».