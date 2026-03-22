«Je préfère ne pas vous dire ce qu’il m’a dit» : Une nouvelle polémique éclate en Ligue 1

Alexis Brunet

Tous les week-ends, des décisions polémiques sont prises en Ligue 1 et c’est encore le cas ce dimanche. Lors de la rencontre entre l’OL et Monaco, un fait de jeu a beaucoup fait parler et cela a entraîné la défaite de Lyon (1-2). Après la rencontre, les Gones étaient très remontés contre l’arbitre.

Ce dimanche, l’OL recevait l’AS Monaco pour un choc de Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca restaient sur sept matchs sans victoire (trois victoires et quatre matchs nuls), mais ils se sont encore une fois inclinés contre les coéquipiers de Denis Zakaria (1-2). Pavel Sulc avait pourtant bien lancé les Lyonnais, mais Maghnes Akliouche a égalisé avant que Folarin Balogun ne donne la victoire à l’ASM sur penalty.

🚨 𝗖𝗢𝗥𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡 𝗧𝗢𝗟𝗜𝗦𝗦𝗢 🇫🇷 𝗙𝗨𝗦𝗧𝗜𝗚𝗘 𝗟’𝗔𝗥𝗕𝗜𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗟𝗬𝗢𝗡-𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢. 😤



« Je ne comprends pas que la VAR ne soit pas intervenue…𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗜𝗟 𝗬 𝗔 𝗙𝗔𝗨𝗧𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 🇧🇷. 😠



Je préfère ne pas vous… pic.twitter.com/joCrhWgqXA — Actu Foot (@ActuFoot_) March 22, 2026

Un penalty litigieux Lors de cette rencontre, le penalty accordé à Monaco a beaucoup fait parler. Corentin Tolisso a été sanctionné pour avoir accroché le pied de Maghnes Akliouche dans la surface, mais juste avant cela il y avait une faute de Denis Zakaria sur Endrick. Le Suisse avait fortement tiré le maillot du Brésilien, mais cela n’avait pas été sanctionné par l’arbitre François Letexier. Ce dernier n’est pas revenu dessus par la suite et cela a donc permis à Folarin Balogun d’offrir les trois points à son équipe.