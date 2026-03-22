«Je préfère ne pas vous dire ce qu’il m’a dit» : Une nouvelle polémique éclate en Ligue 1

Tous les week-ends, des décisions polémiques sont prises en Ligue 1 et c’est encore le cas ce dimanche. Lors de la rencontre entre l’OL et Monaco, un fait de jeu a beaucoup fait parler et cela a entraîné la défaite de Lyon (1-2). Après la rencontre, les Gones étaient très remontés contre l’arbitre.
Ce dimanche, l’OL recevait l’AS Monaco pour un choc de Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca restaient sur sept matchs sans victoire (trois victoires et quatre matchs nuls), mais ils se sont encore une fois inclinés contre les coéquipiers de Denis Zakaria (1-2). Pavel Sulc avait pourtant bien lancé les Lyonnais, mais Maghnes Akliouche a égalisé avant que Folarin Balogun ne donne la victoire à l’ASM sur penalty.
Un penalty litigieux
Lors de cette rencontre, le penalty accordé à Monaco a beaucoup fait parler. Corentin Tolisso a été sanctionné pour avoir accroché le pied de Maghnes Akliouche dans la surface, mais juste avant cela il y avait une faute de Denis Zakaria sur Endrick. Le Suisse avait fortement tiré le maillot du Brésilien, mais cela n’avait pas été sanctionné par l’arbitre François Letexier. Ce dernier n’est pas revenu dessus par la suite et cela a donc permis à Folarin Balogun d’offrir les trois points à son équipe.
« Je préfère ne pas vous dire ce qu'il m'a dit »
Forcément, Corentin Tolisso était très remonté après la rencontre. Le milieu de terrain de l’OL s’est présenté face aux journalistes et il n’a pas épargné François Letexier. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je préfère ne pas vous dire ce qu'il m'a dit. J’ai trouvé que c'était très arrogant. Il a parlé avec Moussa Niakhaté et le coach, je n'étais pas là. Ses mots, je les ai trouvés lunaires et d'une arrogance totale de sa part. Il m'a dit une phrase que je ne peux pas vous dire parce que je trouve que c'est malsain. Mais je n'ai pas du tout aimé sa réponse. »