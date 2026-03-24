«Il faut se méfier» : Le scénario au PSG qui inquiète Pierre Ménès !

Le PSG poursuit sa route en Ligue des champions. Après avoir battu Chelsea, le club de la capitale retrouvera Liverpool les 8 et 14 avril prochains. Les Reds voudront certainement prendre leur revanche après avoir été éliminés par les Rouge-et-Bleu la saison passée. Et un scénario en particulier inquiéterait Pierre Ménès.
Le PSG commence à être habitué à affronter les clubs anglais en Ligue des champions. Après Liverpool, Aston Villa et Arsenal, le club de la capitale a fait tomber Chelsea en huitièmes de finale. Et au tour suivant, les Rouge-et-Bleu retrouvent les Reds. Les hommes d’Arne Slot voudront donc certainement prendre leur revanche après l’élimination de la saison dernière. Et un scénario en particulier inquiète Pierre Ménès.
«La balance est plus en faveur du PSG»
« C’est vrai qu’il y a pas mal d’incertitudes à Liverpool. Alisson est forfait avec le Brésil, Ekitike est sorti au bout de 7 minutes, Salah n’a pas joué. Est-ce que les trois seront aptes contre le PSG ? C’est vrai que le match n’est pas tout de suite. Et le PSG jouera sans Barcola, en espérant qu’il n’y aura pas d’autres absences. Est-ce que Fabian Ruiz sera de retour ? C’est un peu tôt, mais c’est vrai que la balance est plus en faveur du PSG que la saison dernière. C’est pour ça qu’il faut se méfier » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube.
Des renforts à prévoir à Liverpool et au PSG ?
Reste maintenant à voir si Liverpool récupérera ses armes pour le match aller contre le PSG. Luis Enrique, de son côté, sera privé de Bradley Barcola, touché à la cheville. Senny Mayulu est également sorti sur blessure avant la trêve internationale. Et le retour de Fabian Ruiz, absent depuis janvier, est toujours attendu chez les champions d’Europe 2025. Les prochains jours risquent d'être cruciaux pour le match aller. A suivre...