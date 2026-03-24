«Il faut se méfier» : Le scénario au PSG qui inquiète Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

Le PSG poursuit sa route en Ligue des champions. Après avoir battu Chelsea, le club de la capitale retrouvera Liverpool les 8 et 14 avril prochains. Les Reds voudront certainement prendre leur revanche après avoir été éliminés par les Rouge-et-Bleu la saison passée. Et un scénario en particulier inquiéterait Pierre Ménès.

Le PSG commence à être habitué à affronter les clubs anglais en Ligue des champions. Après Liverpool, Aston Villa et Arsenal, le club de la capitale a fait tomber Chelsea en huitièmes de finale. Et au tour suivant, les Rouge-et-Bleu retrouvent les Reds. Les hommes d’Arne Slot voudront donc certainement prendre leur revanche après l’élimination de la saison dernière. Et un scénario en particulier inquiète Pierre Ménès.

Mercato - PSG : Un joueur «prêt à tout» pour retrouver Kylian Mbappé ? https://t.co/5eleQckKvM — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«La balance est plus en faveur du PSG» « C’est vrai qu’il y a pas mal d’incertitudes à Liverpool. Alisson est forfait avec le Brésil, Ekitike est sorti au bout de 7 minutes, Salah n’a pas joué. Est-ce que les trois seront aptes contre le PSG ? C’est vrai que le match n’est pas tout de suite. Et le PSG jouera sans Barcola, en espérant qu’il n’y aura pas d’autres absences. Est-ce que Fabian Ruiz sera de retour ? C’est un peu tôt, mais c’est vrai que la balance est plus en faveur du PSG que la saison dernière. C’est pour ça qu’il faut se méfier » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube.