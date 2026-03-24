«Ça me dérange» : La demande du PSG qui fait parler !

Pierrick Levallet

Après avoir battu Chelsea, le PSG retrouve un autre club de Premier League en Ligue des champions. La formation parisienne sera opposée à Liverpool en quarts de finale. Les Rouge-et-Bleu chercheraient donc un moyen d’arranger le calendrier pour préparer au mieux cette double confrontation. Mais la dernière demande des champions d’Europe 2025 n’a pas manqué de faire parler.

Le PSG commence à être habitué à affronter les clubs anglais en Ligue des champions. Après Liverpool, Aston Villa et Arsenal la saison dernière, la formation parisienne a fait tomber Chelsea sur cet exercice 2025-2026. Et en quarts de finale, les hommes de Luis Enrique retrouvent les Reds. L’effectif du coach espagnol n’est toutefois pas épargné par les blessures. Les Rouge-et-Bleu aimeraient donc reporter le choc face au RC Lens en Ligue 1, initialement prévu le 11 avril prochain, afin de permettre à leurs joueurs de pouvoir récupérer entre les matchs aller et retour contre Liverpool. Mais cette demande n’a pas été spécialement bien accueillie sur La Chaîne L’Equipe.

Mercato - PSG : «L'équipe de fous furieux» qui l'a fait partir... https://t.co/cjv3OznW8m — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«Le PSG est bâti financièrement pour jouer sur tous les tableaux» « Je suis un peu partagé. On a tellement de mal à briller sur la scène européenne, qu’instinctivement je me dis que c’est bien de protéger les clubs français. Mais on peut mettre le cas de Strasbourg, qui va jouer les quarts de finale de Ligue Europa Conference, dans le même panier. Ce qui me dérange, c’est que le PSG est bâti financièrement pour jouer sur tous les tableaux, Strasbourg pareil » a d’abord lancé Bernard Lions sur le plateau de L’Equipe du Soir.