La demande «ridicule» du PSG qui choque l'Angleterre !

Comme la saison dernière, le PSG affronte de nombreux clubs anglais en Ligue des champions. En quart de finale, les Parisiens défieront à nouveau Liverpool. Par conséquent, l'actualité du club de la capitale est suivie de près outre-Manche où on ne manque aucune information.
Afin de maximiser ses chances de qualifications pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG avait obtenu le report de son match contre le FC Nantes, situé entre le deux rencontres contre Chelsea. Et les Parisiens espèrent qu'il sera de même pour le choc face au RC Lens qui est prévu entre le quart de finale aller et le retour de C1 face à Liverpool. Un sujet qui est largement commenté en France... mais également en Angleterre.
La demande de report du PSG fait parler en Angleterre
Isaac Seelochan, journaliste au Daily Mirror, a évoqué le sujet, estimant qu'en Premier League, une telle demande serait jugée ridicule. « Il n’y a pas vraiment d’avis à ce sujet, personne ne se dit que c’est un scandale, au maximum il existe un peu de jalousie. Ce genre de demande serait immédiatement rejetée, Ici tout le monde jugerait ça ridicule. Il y a une reconnaissance pour les équipes qui arrivent à ce stade de l’année en devant jouer sur plusieurs fronts. Il faut se taire et faire avec », assure-t-il dans les colonnes du Parisien.
«Ce genre de demande serait immédiatement rejetée, Ici tout le monde jugerait ça ridicule»
Supporter de Liverpool, Hadrien Agnew considère quant à lui que ce serait une injustice : « C’est frustrant, ça déséquilibre la confrontation, ils sont déjà largement favoris et ils vont arriver avec tout le repos nécessaire, ça ne va pas dans le sens de Liverpool ». Enfin, Peter Crouch s'est également prononcé sur cette situation. « En Premier League, on ne peut pas se relâcher, même les matchs contre des équipes comme Bournemouth ou Sunderland sont compliqués. C’est difficile ensuite, quand la Ligue française permet au PSG de réussir en Europe en supprimant des matchs », a confié l'ancien buteur des Reds au micro de TNT Sports.