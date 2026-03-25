La demande «ridicule» du PSG qui choque l'Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme la saison dernière, le PSG affronte de nombreux clubs anglais en Ligue des champions. En quart de finale, les Parisiens défieront à nouveau Liverpool. Par conséquent, l'actualité du club de la capitale est suivie de près outre-Manche où on ne manque aucune information.

Afin de maximiser ses chances de qualifications pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG avait obtenu le report de son match contre le FC Nantes, situé entre le deux rencontres contre Chelsea. Et les Parisiens espèrent qu'il sera de même pour le choc face au RC Lens qui est prévu entre le quart de finale aller et le retour de C1 face à Liverpool. Un sujet qui est largement commenté en France... mais également en Angleterre.

🚨 𝗟𝗔 𝗟𝗙𝗣 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗗𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗡𝗦-𝗣𝗦𝗚 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗟’𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗡𝗚 𝗘𝗧 𝗢𝗥. 🤯



Le Conseil d’Administration se réunit ce jeudi pour statuer.



𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥𝗔𝗜𝗡 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡𝗘 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗘… pic.twitter.com/vYdzqUGqAw — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2026

La demande de report du PSG fait parler en Angleterre Isaac Seelochan, journaliste au Daily Mirror, a évoqué le sujet, estimant qu'en Premier League, une telle demande serait jugée ridicule. « Il n’y a pas vraiment d’avis à ce sujet, personne ne se dit que c’est un scandale, au maximum il existe un peu de jalousie. Ce genre de demande serait immédiatement rejetée, Ici tout le monde jugerait ça ridicule. Il y a une reconnaissance pour les équipes qui arrivent à ce stade de l’année en devant jouer sur plusieurs fronts. Il faut se taire et faire avec », assure-t-il dans les colonnes du Parisien.