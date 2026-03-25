Projet à 300M€ : Le PSG a menti dans la presse ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, le club ne cesse de grandir au point de devenir l'un des plus puissants du monde. Mais du côté du Qatar, on continue à vouloir augmenter la valorisation du PSG, et cela passera par un projet très important qui fait débat depuis plusieurs années.

Cela fait désormais quelques années que le PSG envisage de construire un nouveau stade. Face à la fermeté d'Anne Hidalgo, qui a toujours refusé de vendre le Parc des Princes, la direction du club parisien s'est lancé dans la quête d'un nouveau site pour accueillir un grand stade. Poissy et Massy ont ainsi été retenus, ce qui semblait mettre fin, à moyen terme, à l'histoire entre le PSG et son enceinte historique. Mais l'élection d'Emmanuel Grégoire à la Mairie de Paris pourrait bien tout changer.

🏟️ 𝗘𝗠𝗠𝗔𝗡𝗨𝗘𝗟 𝗚𝗥𝗘́𝗚𝗢𝗜𝗥𝗘 🇫🇷 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗩𝗜𝗧𝗘 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗖 𝗗𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚 ! 🤑❤️💙



Il souhaite accélérer les négociations sur la base d'un prix estimé entre 𝟮𝟬𝟬 𝗲𝘁 𝟯𝟬𝟬 𝗠€.



Si 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗔𝗹-𝗞𝗵𝗲𝗹𝗮𝗶̈𝗳𝗶 𝗲𝘁 𝗹𝗲… pic.twitter.com/YZZnmhUkH1 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 24, 2026

Le PSG a menti pour son nouveau stade ? En effet, le nouveau Maire de Paris s'est dit ouvert à la vente du Parc des Princes, ce qui va relancer les discussions avec le PSG. L'EQUIPE s'est penché sur la situation et cite notamment un fin connaisseur du dossier qui assure que le club de la capitale n'a jamais réellement renoncé à l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud : « Le PSG n'avait jamais totalement renoncé au Parc, même s'il disait le contraire dans les médias. Il avait espoir que le successeur d'Anne Hidalgo soit favorable à la cession. Mais il risque de se retrouver face à un dilemme : son cœur le fait pencher pour Paris et le business l'encourage à partir ailleurs ». Cela signifierait donc que le PSG a tenté un coup de bluff dans ce dossier.