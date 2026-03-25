Projet à 300M€ : Le PSG a menti dans la presse ?

Depuis le rachat du PSG par QSI en 2011, le club ne cesse de grandir au point de devenir l'un des plus puissants du monde. Mais du côté du Qatar, on continue à vouloir augmenter la valorisation du PSG, et cela passera par un projet très important qui fait débat depuis plusieurs années.
Cela fait désormais quelques années que le PSG envisage de construire un nouveau stade. Face à la fermeté d'Anne Hidalgo, qui a toujours refusé de vendre le Parc des Princes, la direction du club parisien s'est lancé dans la quête d'un nouveau site pour accueillir un grand stade. Poissy et Massy ont ainsi été retenus, ce qui semblait mettre fin, à moyen terme, à l'histoire entre le PSG et son enceinte historique. Mais l'élection d'Emmanuel Grégoire à la Mairie de Paris pourrait bien tout changer.
Le PSG a menti pour son nouveau stade ?
En effet, le nouveau Maire de Paris s'est dit ouvert à la vente du Parc des Princes, ce qui va relancer les discussions avec le PSG. L'EQUIPE s'est penché sur la situation et cite notamment un fin connaisseur du dossier qui assure que le club de la capitale n'a jamais réellement renoncé à l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud : « Le PSG n'avait jamais totalement renoncé au Parc, même s'il disait le contraire dans les médias. Il avait espoir que le successeur d'Anne Hidalgo soit favorable à la cession. Mais il risque de se retrouver face à un dilemme : son cœur le fait pencher pour Paris et le business l'encourage à partir ailleurs ». Cela signifierait donc que le PSG a tenté un coup de bluff dans ce dossier.
Emmanuel Grégoire ouvert à la vente du Parc ?
D'ailleurs, lorsqu'il était encore candidat à la Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire avait dévoilé son projet auprès de L'EQUIPE : « Tout le monde se positionne en disant : "Le PSG, c'est le Parc et le Parc, c'est Paris." Je suis d'accord. Le PSG doit continuer d'écrire son histoire à Paris. C'est pour cela que je souhaite trouver des solutions. C'est le sens de mon projet de nouveau Parc des Princes avec l'amélioration de ses abords. Ce projet va donc plus loin que l'unique transformation du Parc et son agrandissement. C'est un projet urbain, économique, écologique, social et sportif. Une requalification complète de la Porte de Saint-Cloud ». Tout est donc relancé pour la vente du Parc des Princes dont la valeur serait comprise entre 200 et 300M€ selon Le Parisien.