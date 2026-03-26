«Ça me rend dingue» : La décision avec le PSG qui le fait craquer sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Le PSG est au coeur d’une nouvelle polémique en ce moment. Le club de la capitale cherche un moyen d’alléger son calendrier pour pouvoir aborder au mieux sa double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. Et une potentielle décision a eu le don de faire craquer un journaliste sur La Chaîne L’Equipe.

Le PSG est pris dans une polémique ces derniers temps. Après avoir battu Chelsea en Ligue des champions, le club de la capitale retrouve Liverpool en quarts de finale de la prestigieuse compétition européenne. Les Rouge-et-Bleu chercheraient donc un moyen d’alléger leur calendrier afin d’aborder la double confrontation avec des joueurs frais.

Mercato - PSG : Deux joueurs recrutés pour 95M€, la grosse opération préparée avec un club de Ligue 1 ? https://t.co/KbhxuM46eb — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

«Ça en dit long sur l’estime qu’ils ont pour eux-mêmes» Et dans cette optique, le PSG a demandé à la LFP de reporter sa rencontre face au RC Lens, initialement prévue entre les deux matchs contre Liverpool. La Ligue devrait rendre son verdict ce jeudi, et une potentielle décision favorable aux champions d’Europe 2025 a eu le don de faire craquer Dave Appadoo. « C’est dingue, et c’est aujourd’hui la réalité de notre football français, où tu as des intérêts divergents et un mastodonte qui domine tout le reste. Strasbourg le fait dans la foulée du PSG pour ne pas faire une exception PSG. C’est le CA de la Ligue. Ça ne vous a pas échappé que dans le CA, les présidents mangent dans la main du PSG. Ce n’est pas insulter de dire ça, mais c’est la réalité aujourd’hui. Toutes les histoires ces dernières années de droits TV vous montrent ça. Ils ne le diront pas [qu’ils veulent une finale de Ligue 1] et ça en dit long sur l’estime qu’ils ont pour eux-mêmes et pour notre championnat » a d’abord lancé le journaliste dans L’Equipe de Greg.