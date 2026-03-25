Le PSG «a peur» d'un club : Un journaliste balance le nom à la télévision !

Cette saison, le PSG est à la lutte pour le titre en Ligue 1, mais également toujours engagé en Ligue des champions où se profile une double confrontation intense face à Liverpool en quart de finale. Mais d'après un journaliste, ce ne sont pas pas les Reds qui font trembler les Parisiens, mais bien une autre équipe.
C'est le sujet brûlant du moment en Ligue 1. Après avoir obtenu le report du match contre le FC Nantes afin de préparer au mieux sa double confrontation face à Chelsea, le PSG espère en faire de même face au RC Lens. En effet, le club de la capitale a demandé le report du choc tant attendu de L1 contre les Sang-et-Or qui est prévu entre les deux rencontres face à Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. Un demande qui suscite un vif débat et qui a d'ailleurs poussé le journaliste de L'EQUIPE Hugo Guillemet à critiquer les Parisiens, estimant qu'ils avaient peur des Lensois.
Le PSG tremble face au RC Lens ?
« J’ai remarqué dans la séquence, la sournoiserie de la communication du PSG. D’abord dans les médias etc. Puis ensuite avec ce que vous nous avez lu. Parce qu’effectivement, l’intérêt supérieur du football français, ils n’en ont rien à cirer, c’est leur intérêt qui prime », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant d'en rajouter une couche.
«Le PSG n'a pas peur de Liverpool, ils ont peur de Lens»
« Pourquoi ? Parce que l’indice UEFA, il concerne la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, elle ne les concernera jamais. Dans les autres championnats, on a parlé du Portugal, mais vous pensez qu’en Angleterre, Liverpool va reporter son match contre Fulham, non. Vous pensez que le Real Madrid va reporter son match contre Gérone, non. Je vais vous dire la vérité, le PSG n'a pas peur de Liverpool, ils ont peur de Lens. Ils ont peur de se faire taper à Bollaert », ajoute Hugo Guillemet.