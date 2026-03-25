Le PSG «a peur» d'un club : Un journaliste balance le nom à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, le PSG est à la lutte pour le titre en Ligue 1, mais également toujours engagé en Ligue des champions où se profile une double confrontation intense face à Liverpool en quart de finale. Mais d'après un journaliste, ce ne sont pas pas les Reds qui font trembler les Parisiens, mais bien une autre équipe.

C'est le sujet brûlant du moment en Ligue 1. Après avoir obtenu le report du match contre le FC Nantes afin de préparer au mieux sa double confrontation face à Chelsea, le PSG espère en faire de même face au RC Lens. En effet, le club de la capitale a demandé le report du choc tant attendu de L1 contre les Sang-et-Or qui est prévu entre les deux rencontres face à Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. Un demande qui suscite un vif débat et qui a d'ailleurs poussé le journaliste de L'EQUIPE Hugo Guillemet à critiquer les Parisiens, estimant qu'ils avaient peur des Lensois.

Communiqué du Racing Club de Lens



Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer.



Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le… pic.twitter.com/qsjBpmJaNN — Racing Club de Lens (@RCLens) March 23, 2026

Le PSG tremble face au RC Lens ? « J’ai remarqué dans la séquence, la sournoiserie de la communication du PSG. D’abord dans les médias etc. Puis ensuite avec ce que vous nous avez lu. Parce qu’effectivement, l’intérêt supérieur du football français, ils n’en ont rien à cirer, c’est leur intérêt qui prime », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant d'en rajouter une couche.