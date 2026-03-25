PSG : Désiré Doué a signé, le contrat qui va lui rapporter 2M€ par an

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 20 ans, Désiré Doué est aujourd'hui l'un des joueurs les plus prometteurs du football français et mondial. Faisant les beaux jours du PSG, il a vu sa cote de popularité exploser à la suite de sa performance en finale de la Ligue des Champions. De quoi permettre à Doué de voir plusieurs portes s’ouvrir devant lui. Et certaines lui permettent de gagner pas mal d’argent.

A l’été 2024, le PSG n’avait pas hésité à sortir le chéquier pour s’offrir les services de Désiré Doué. Le désormais international français était alors arrivé en provenance du Stade Rennais. Le début d’une nouvelle aventure pour le milieu offensif, qui n’a pas connu des premiers mois très simples à Paris. Mais voilà que le déclic a fini par se produire et Doué a ensuite été époustouflant. La saison dernière a ainsi été celle de l’explosion pour le Parisien avec bien évidemment comme point d’orgue sa performance XXL en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan.

La demande «ridicule» du PSG qui choque l'Angleterre ! https://t.co/CjbUMnesPC — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Désiré Doué rejoint Nike Depuis cette finale de la Ligue des Champions, Désiré Doué a ainsi pris une ampleur bien différente, que ce soit avec le PSG ou bien l’équipe de France. Sa cote de popularité a explosé, ce qui a forcément attiré quelques marques. Et c’est ainsi que le Parisien a enfin pu signer avec un équipementier. En effet, jusqu'à présent, Doué n’avait rien signé que ce soit avec Nike, Adidas ou une autre marque. C’est désormais chose faite pour le joueur de 20 ans qui s’est engagé avec la marque à la virgule.