PSG : Désiré Doué a signé, le contrat qui va lui rapporter 2M€ par an

A 20 ans, Désiré Doué est aujourd'hui l'un des joueurs les plus prometteurs du football français et mondial. Faisant les beaux jours du PSG, il a vu sa cote de popularité exploser à la suite de sa performance en finale de la Ligue des Champions. De quoi permettre à Doué de voir plusieurs portes s’ouvrir devant lui. Et certaines lui permettent de gagner pas mal d’argent.
A l’été 2024, le PSG n’avait pas hésité à sortir le chéquier pour s’offrir les services de Désiré Doué. Le désormais international français était alors arrivé en provenance du Stade Rennais. Le début d’une nouvelle aventure pour le milieu offensif, qui n’a pas connu des premiers mois très simples à Paris. Mais voilà que le déclic a fini par se produire et Doué a ensuite été époustouflant. La saison dernière a ainsi été celle de l’explosion pour le Parisien avec bien évidemment comme point d’orgue sa performance XXL en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan.
Désiré Doué rejoint Nike
Depuis cette finale de la Ligue des Champions, Désiré Doué a ainsi pris une ampleur bien différente, que ce soit avec le PSG ou bien l’équipe de France. Sa cote de popularité a explosé, ce qui a forcément attiré quelques marques. Et c’est ainsi que le Parisien a enfin pu signer avec un équipementier. En effet, jusqu'à présent, Doué n’avait rien signé que ce soit avec Nike, Adidas ou une autre marque. C’est désormais chose faite pour le joueur de 20 ans qui s’est engagé avec la marque à la virgule.
Un accord à 2M€ par an
Désiré Doué fait donc désormais partie du giron Nike et Le Parisien en a d’ailleurs dit plus sur l’accord signé entre le joueur du PSG et la célèbre marque. Celui-ci va alors permettre au Parisien de toucher un joli chèque chaque année puisqu’il serait question d’une somme de 2 millions d’euros par an. Alors que Désiré Doué n’était déjà pas à plaindre avec le salaire qu’il peut toucher au PSG, voilà une nouvelle entrée d’argent qui va le régaler.