Mercato - PSG : Transfert démenti, l'information qui va soulager tout le monde à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques mois de l'ouverture du mercato estival, les premières informations commencent déjà à circuler et l'une d'entre elles a particulièrement fait réagir au PSG. Néanmoins, elle a été rapidement démentie ce qui a du rassurer tous les Parisiens.

L'été prochain, le PSG devrait se montrer actif sur le marché des transferts d'autant plus que plusieurs joueurs de l'effectif parisien seront convoités. Cela pourrait notamment être le cas d'Achraf Hakimi qui s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Et la situation ne serait pas passée inaperçue au Real Madrid qui souhaiterait rapatrier son ancien joueur comme l'a révélé le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon.

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C’EST SON AGENT QUI LE DIT !



« Il n’y a 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘂𝗰𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗾𝘂'𝗶𝗹 𝗾𝘂𝗶𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗣𝗦𝗚 !



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La rumeur Hakimi rapidement démentie « Achraf Hakimi souhaite retourner au Real Madrid et est prêt à bouger pour cela. Son contrat jusqu'en 2029 complique l’opération mais les relations entre le Real Madrid et le PSG se sont améliorées ces derniers temps », assurait le journaliste espagnol sur X. Une information qui a évidemment été largement commentée et qui a fait réagir.