Mercato - PSG : Transfert démenti, l'information qui va soulager tout le monde à Paris !

A quelques mois de l'ouverture du mercato estival, les premières informations commencent déjà à circuler et l'une d'entre elles a particulièrement fait réagir au PSG. Néanmoins, elle a été rapidement démentie ce qui a du rassurer tous les Parisiens.
L'été prochain, le PSG devrait se montrer actif sur le marché des transferts d'autant plus que plusieurs joueurs de l'effectif parisien seront convoités. Cela pourrait notamment être le cas d'Achraf Hakimi qui s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Et la situation ne serait pas passée inaperçue au Real Madrid qui souhaiterait rapatrier son ancien joueur comme l'a révélé le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon.
La rumeur Hakimi rapidement démentie
« Achraf Hakimi souhaite retourner au Real Madrid et est prêt à bouger pour cela. Son contrat jusqu'en 2029 complique l’opération mais les relations entre le Real Madrid et le PSG se sont améliorées ces derniers temps », assurait le journaliste espagnol sur X. Une information qui a évidemment été largement commentée et qui a fait réagir.
«Achraf est très heureux au Paris Saint-Germain»
Suite à l'emballement médiatique qui a suivi cette information, Alejandro Camano, l'agent d'Achraf Hakimi a décidé de sortir du silence afin de mettre les choses au clair. « Achraf est très heureux au Paris Saint-Germain. Il est vraiment épanoui là-bas et veut remporter la Ligue des Champions une deuxième fois. Il souhaite aller le plus loin possible avec le club. Il lui reste trois ans de contrat avec le PSG et, à l’heure actuelle, il ne pense à rien d’autre qu’au Paris Saint-Germain. Il est très heureux avec son entraîneur, ses coéquipiers et se sent bien. Aujourd’hui, il n’y a aucune possibilité de départ. Des contacts avec le Real Madrid ? Non, il n’y en a jamais eu », assure-t-il pour Winwin. De quoi rassurer les supporters du PSG.