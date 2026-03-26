Mercato - PSG : ll va mettre la pression pour signer loin de Paris !

Amadou Diawara

Prêté avec option d'achat dans une écurie étrangère, ce joueur serait dans le viseur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, il refuserait de changer d'air, que ce soit pour aller à Paris ou ailleurs. Déterminé à rester dans son club actuel, cet attaquant compterait mettre la pression pour que sa clause soit levée.

Alors que l'exercice 2025-2026 se terminera dans près de deux mois, le PSG s'est déjà projeté sur le prochain mercato. En effet, le club de la capitale aurait déjà identifié un profil pour renforcer son attaque, et ce, en vue de la saison à venir.

Mercato - PSG : Une «somme importante» déjà annoncée pour le prochain transfert ? https://t.co/rMU2x47jls — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Marcus Rashford veut rester au Barça Selon les informations de Caught Offside, divulguées ce jeudi matin, le PSG et l'AC Milan seraient prêts à revenir à la charge pour boucler la signature de Marcus Rashford, prêté avec option d'achat au FC Barcelone. Parisiens et Rossoneri voulant profiter de sa situation compliquée chez les Blaugrana. « Barcelone fait désormais marche arrière concernant Rashford. On ne sait toujours pas clairement s’ils ont complètement fermé la porte, s’ils vont tenter de négocier un montant moins élevé, ou si Rashford lui-même devra peut-être revoir ses exigences salariales à la baisse. (La situation financière du Barça constitue) un problème », a déclaré une source proche du dossier.