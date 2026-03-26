Mercato - PSG : Le prochain attaquant a été choisi, son nom est bien connu à Paris !

Le PSG aurait déjà choisi sa prochaine recrue offensive. En effet, le club de la capitale compterait retenter sa chance avec un joueur qu'il a essayé de recruter par le passé. Reste à savoir si la direction du PSG aura plus de réussite cette fois avec cet attaquant de Liga.
Lors des deux dernières fenêtres de transferts, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi ne s'est pas renforcé offensivement. En effet, Luis Campos a offert deux gardiens, un défenseur central et un milieu de terrain à Luis Enrique : Renato Marin, Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Dro Fernandez. Pour la saison 2026-2027, le conseiller football du PSG compterait renforcer l'attaque du coach espagnol. Pour ce faire, Luis Campos aurait réactivé une ancienne piste.
Le FC Barcelone hésite à garder Rashford ?
Ce jeudi matin, Caught Offside a fait un nouveau point sur l'avenir de Marcus Rashford. Actuellement prêté au FC Barcelone, l'international anglais pourrait changer de club lors du prochain mercato estival. En effet, le Barça hésiterait à lever son option d'achat à 30M€ pour conserver définitivement Marcus Rashford. Ce qui aurait donné des idées au PSG de Nasser Al-Khelaïfi.
Transfert de Rashford : Le PSG est prêt à retenter sa chance ?
D'après les indiscrétions de Caught Offside, Marcus Rashford pourrait finalement être disponible cet été. « Barcelone fait désormais marche arrière concernant Rashford. On ne sait toujours pas clairement s’ils ont complètement fermé la porte, s’ils vont tenter de négocier un montant moins élevé, ou si Rashford lui-même devra peut-être revoir ses exigences salariales à la baisse », a révélé une source proche du dossier. Ainsi, l'attaquant du FC Barcelone susciterait désormais l'intérêt de plusieurs clubs. Anciens prétendants de Marcus Rashford, le PSG et l'AC Milan seraient prêts à revenir à la charge. De surcroit, d'autres grosses cylindrées devraient également se manifester. Si le FC Barcelone n'active pas l'option d'achat de Marcus Rashford, il devrait retrouver Manchester United, avant d'être envoyé ailleurs.