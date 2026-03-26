Mercato - PSG : Le prochain attaquant a été choisi, son nom est bien connu à Paris !

Amadou Diawara

Le PSG aurait déjà choisi sa prochaine recrue offensive. En effet, le club de la capitale compterait retenter sa chance avec un joueur qu'il a essayé de recruter par le passé. Reste à savoir si la direction du PSG aura plus de réussite cette fois avec cet attaquant de Liga.

Lors des deux dernières fenêtres de transferts, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi ne s'est pas renforcé offensivement. En effet, Luis Campos a offert deux gardiens, un défenseur central et un milieu de terrain à Luis Enrique : Renato Marin, Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Dro Fernandez. Pour la saison 2026-2027, le conseiller football du PSG compterait renforcer l'attaque du coach espagnol. Pour ce faire, Luis Campos aurait réactivé une ancienne piste.

Mercato - PSG : Une «somme importante» déjà annoncée pour le prochain transfert ? https://t.co/rMU2x47jls — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Le FC Barcelone hésite à garder Rashford ? Ce jeudi matin, Caught Offside a fait un nouveau point sur l'avenir de Marcus Rashford. Actuellement prêté au FC Barcelone, l'international anglais pourrait changer de club lors du prochain mercato estival. En effet, le Barça hésiterait à lever son option d'achat à 30M€ pour conserver définitivement Marcus Rashford. Ce qui aurait donné des idées au PSG de Nasser Al-Khelaïfi.