Samir Nasri interpelle une star du PSG sur Canal + !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Consultant à la télévision depuis la fin de sa carrière, Samir Nasri commente désormais l’actualité footballistique sur Canal +. Avant la rencontre amicale entre l’équipe de France et le Brésil ce jeudi aux Etats-Unis (21h00), en vue de la Coupe du monde, l’ancien de l’OM s’est prononcé sur un joueur du Paris SG.

Grand artisan du sacre du PSG en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or en septembre dernier. Mais s’il est parvenu à s’imposer comme un élément incontournable du club de la capitale en l’espace de quelques mois, l’attaquant de 28 ans n’est pas parvenu à avoir le même statut en sélection. A quelques mois du début de la Coupe du monde, Samir Nasri estime que le numéro 10 du PSG est encore loin de prétendre au statut de numéro 1 chez les Bleus.

Kylian Mbappé a menti publiquement ? Daniel Riolo n'en revient pas, «tout le monde sait que c'est vrai» ! https://t.co/DqZCaKKnOF — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« C’est à Ousmane Dembélé d’avoir ce match référence » « Le monsieur plus de l’équipe de France, c’est Kylian Mbappé. Dans les grandes compétitions, celui qui fait toujours la différence, c’est Kylian Mbappé, souligne l’ancien de l’OM sur Canal+. On ne peut pas retirer les clés à Mbappé pour les donner à Ousmane Dembélé. C’est à Ousmane Dembélé d’avoir ce match référence contre une grande équipe dans une grande compétition, qui va lui permettre de s’installer là où il le souhaite. »