Samir Nasri interpelle une star du PSG sur Canal + !

Consultant à la télévision depuis la fin de sa carrière, Samir Nasri commente désormais l’actualité footballistique sur Canal +. Avant la rencontre amicale entre l’équipe de France et le Brésil ce jeudi aux Etats-Unis (21h00), en vue de la Coupe du monde, l’ancien de l’OM s’est prononcé sur un joueur du Paris SG.
Grand artisan du sacre du PSG en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or en septembre dernier. Mais s’il est parvenu à s’imposer comme un élément incontournable du club de la capitale en l’espace de quelques mois, l’attaquant de 28 ans n’est pas parvenu à avoir le même statut en sélection. A quelques mois du début de la Coupe du monde, Samir Nasri estime que le numéro 10 du PSG est encore loin de prétendre au statut de numéro 1 chez les Bleus.
« C’est à Ousmane Dembélé d’avoir ce match référence »
« Le monsieur plus de l’équipe de France, c’est Kylian Mbappé. Dans les grandes compétitions, celui qui fait toujours la différence, c’est Kylian Mbappé, souligne l’ancien de l’OM sur Canal+. On ne peut pas retirer les clés à Mbappé pour les donner à Ousmane Dembélé. C’est à Ousmane Dembélé d’avoir ce match référence contre une grande équipe dans une grande compétition, qui va lui permettre de s’installer là où il le souhaite. »
« Il ne s'est pas montré indispensable avec les Bleus »
Un avis partagé avec Walid Acherchour. « Aujourd'hui, ce ne serait pas “une dinguerie” d'avoir Dembélé, le Ballon d’Or 2025, sur le banc de l'équipe de France. Il ne s'est pas montré indispensable avec les Bleus, a confié le consultant dans l’After Foot. L’équipe de France et le PSG ce sont deux contextes différents. Sur la dernière année, depuis l'imbroglio de la blessure contre l'Ukraine on a travaillé une équipe de France sans Ousmane Dembélé. On sait que c’est l’équipe de Mbappé et Dembélé au PSG, c’est différent ».