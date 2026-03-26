Mercato - PSG : Ousmane Dembélé sur le départ, une galère est à prévoir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, le PSG et Ousmane Dembélé n’ont toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation. De quoi ouvrir la porte à un départ de l’international français à l’occasion du prochain mercato estival ? Ce scénario ne serait aujourd’hui pas à exclure et s’il venait à arriver, le club de la capitale devrait alors remplacer Dembélé. Une mission loin d’être simple visiblement…

Alors que la saison n’est pas encore terminée, des questions se posent déjà pour la prochaine. L’une d’entre elles concerne notamment la présence ou non d’Ousmane Dembélé au PSG. Le numéro 10 parisien est aujourd’hui au sein de l’effectif de Luis Enrique, mais le sera-t-il encore d’ici quelques mois ? Dembélé est sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, mais voilà que le doute s’est installé concernant son avenir et la possibilité d’un départ cet été étant donné les difficultés rencontrées à propos de sa prolongation à cause des demandes financières du Français.

Mercato - PSG : Le prochain gros coup de Luis Campos est annoncé en Allemagne ? https://t.co/A2b2tzCChL — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Qui pour remplacer Dembélé au PSG ? Le PSG et Ousmane Dembélé pourraient alors ne jamais se mettre d’accord pour une prolongation et c’est ainsi que le Français pourrait être invité à s’en aller. Un départ qui laisserait forcément un grand vide et qu’il faudrait pallier. Mais comment remplacer Dembélé ? Walid Acherchour a évoqué le sujet au micro de RMC et à le croire, cela ne sera pas une mince affaire pour le PSG : « Je ne minimise pas l’apport de Dembélé et le vide qu’il peut laisser et surtout le profil de joueurs qui peuvent incarner ce que Dembélé incarne avec Luis Enrique. Moi, je n’en vois pas 10 000 ».