Mercato - OM - Medhi Benatia : Son départ se confirme, par qui faut-il le remplacer ?

Après avoir annoncé sa démission de l’OM, Medhi Benatia a finalement remis son départ à la fin de la saison. Le compte à rebours serait donc lancé quand que le Marocain ne fasse ses valises et quitte le club phocéen. Cela libérerait alors la place à la tête du sportif à Marseille. Si tel était le cas, qui devrait alors le remplacer dans l'organigramme de l’OM ?
A quoi ressemblera l’OM la saison prochaine ? Aujourd’hui, les interrogations sont nombreuses, à commencer par la présence ou non de Medhi Benatia. Si le Marocain figure aujourd’hui dans l’organigramme du club phocéen, cela pourrait ne pas durer. En effet, le 15 février, le directeur du football olympien présentait sa démission en pleine période de turbulences à l’OM. Mais voilà que quelques jours plus tard, Benatia faisait machine arrière pour remettre à la fin de la saison son départ.
Et si Benatia restait ?
Sur le papier, il est donc prévu que Medhi Benatia quitte l’OM dans quelques semaines. Pourrait-on assister à un nouveau rebondissement ? Comme l’a révélé Média Foot, il ne faudrait pas l’exclure. En effet, le directeur du football olympien pourrait finalement envisager de rester une saison supplémentaire… à quelques conditions. En effet, Benatia aimerait notamment avoir des garanties sur le prochain mercato estival si l’OM venait à se qualifier pour la Ligue des Champions. Frank McCourt acceptera-t-il alors de lui confier les pleins pouvoirs ?
Un nouveau en charge du sportif à l’OM ?
Partira ? Ne partira pas ? Le doute est donc total concernant l’avenir de Medhi Benatia à l’OM. En cas de départ, il faudrait donc remplacer le Marocain, aujourd’hui en charge du projet sportif du club phocéen. Qui pourrait alors être l’heureux élu ? Voilà que cette question a pris une autre tournure ces derniers jours avec… l’annonce de la retraite de Dimitri Payet. En effet, au moment de son départ de l'OM, il avait été révélé qu’il bénéficiait d'une clause de reconversion au sein du club phocéen. Celle-ci pourrait enfin prendre effet et c’est ainsi que certains imaginent que les clés du camion pourraient être confiées à Payet après Medhi Benatia.
Alors, par qui faudrait-il remplacer Benatia à l’OM ?