Mercato - OM - Medhi Benatia : Son départ se confirme, par qui faut-il le remplacer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir annoncé sa démission de l’OM, Medhi Benatia a finalement remis son départ à la fin de la saison. Le compte à rebours serait donc lancé quand que le Marocain ne fasse ses valises et quitte le club phocéen. Cela libérerait alors la place à la tête du sportif à Marseille. Si tel était le cas, qui devrait alors le remplacer dans l'organigramme de l’OM ?

A quoi ressemblera l’OM la saison prochaine ? Aujourd’hui, les interrogations sont nombreuses, à commencer par la présence ou non de Medhi Benatia. Si le Marocain figure aujourd’hui dans l’organigramme du club phocéen, cela pourrait ne pas durer. En effet, le 15 février, le directeur du football olympien présentait sa démission en pleine période de turbulences à l’OM. Mais voilà que quelques jours plus tard, Benatia faisait machine arrière pour remettre à la fin de la saison son départ.

Mercato - OM : Une offre de 38M€ révélée, deux transferts tombent déjà à l’eau ? https://t.co/Cm7hQcKPDZ — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Et si Benatia restait ? Sur le papier, il est donc prévu que Medhi Benatia quitte l’OM dans quelques semaines. Pourrait-on assister à un nouveau rebondissement ? Comme l’a révélé Média Foot, il ne faudrait pas l’exclure. En effet, le directeur du football olympien pourrait finalement envisager de rester une saison supplémentaire… à quelques conditions. En effet, Benatia aimerait notamment avoir des garanties sur le prochain mercato estival si l’OM venait à se qualifier pour la Ligue des Champions. Frank McCourt acceptera-t-il alors de lui confier les pleins pouvoirs ?