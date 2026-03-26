«L'avion est prêt, tu pars» : L’OM avait bouclé son transfert, mais cela ne s'est pas terminé comme prévu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Chaque année, le mercato connaît son lot de rebondissements et de transferts avortés. C’est ce qui est arrivé avec cet ancien joueur de l’OM, refusant de partir à l’étranger malgré l’insistance de la direction de l’époque. Il y a quelques années, il était revenu sur ce dossier.

C’est un dossier qui rappellera peut-être quelques souvenirs aux supporters de l’OM. A l’été 2008, une année seulement après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, Gaël Givet était poussé vers la sortie par la formation phocéenne, en discussion à l’époque avec le Panathinaïkos, prêt à lâcher environ 3 millions d’euros pour l’international français. Une offre qui convenait alors à l’OM, mais pas au joueur.

Mercato - OM - Greenwood : Les informations de la presse marseillaise sur son prochain club https://t.co/VToe3SUkq8 — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« J'ai répondu : "Bah non, je ne pars pas" » « Marseille voulait à tout prix m'envoyer au Panathinaïkos, s’était souvenu Gaël Givet en 2019, dans un entretien accordé à L’Équipe. On m'a appelé pour me dire : "L'avion est prêt, tu pars en Grèce demain matin." Je n'étais au courant de rien. J'ai répondu : "Bah non, je ne pars pas." "Mais tout est bouclé, ici tu ne joueras plus, c'est terminé, tu es bien sûr ?" Je n'ai plus joué à l'OM. Ça a duré six mois. Mais ça m'a permis d'attendre et de vivre une expérience incroyable à Blackburn pendant quatre ans et demi. »