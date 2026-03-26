Mercato - PSG Tombé amoureux d'un attaquant parisien, il va tout faire pour le recruter ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG dispose aujourd'hui force de frappe offensive énorme, ayant de nombreux attaquants sous contrat. Mais voilà qu'il y en a un qui pourrait ne pas rester à Paris la saison prochaine. En effet, à l'étranger, un club serait visiblement très intéressé à l'idée de réaliser un transfert à l'occasion du mercato estival à venir. Explications.

Le mercato estival n'ouvrira pas ses portes avant plusieurs semaines. Mais voilà que ça n'empêche pas certains clubs de se préparer pour cette échéance et c'est ainsi que les rumeurs se multiplient en ce moment. Un attaquant sous contrat avec le PSG fait d'ailleurs de plus en plus parler de lui : Randal Kolo Muani. Plus dans les plans de Luis Enrique à Paris, l'international français est aujourd'hui prêté, sans option d'achat, à Tottenham. Alors que Kolo Muani est donc censé retrouver le PSG à la fin de la saison, voilà qu'il pourrait ne pas s'y éterniser.

Le «mensonge» du PSG révélé sur RMC : «Arrêtez de nous prendre pour des co**» https://t.co/ixt5kNQxda — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Spaletti veut Kolo Muani ? L'avenir de Randal Kolo Muani ne s'écrit vraiment pas du côté du PSG. Mais où pourrait-il rebondir la saison prochaine ? En Italie, on évoque de plus en plus un intérêt de la Juventus, qui avait déjà accueilli l'attaquant français en prêt la saison prochaine. La flamme pourrait donc se raviver entre les deux parties, ce qui ne devrait pas déplaire à Luciano Spaletti. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'entraîneur de la Vieille Dame apprécierait particulièrement le profil de Kolo Muani, le comparant même à celui que Victor Osimhen. C'est ainsi que le média transalpin explique que l'attaquant du PSG serait aujourd'hui la piste numéro 1 de la Juventus, qui pourrait alors tout faire pour recruter RKM cet été.