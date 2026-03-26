Mercato - PSG Tombé amoureux d'un attaquant parisien, il va tout faire pour le recruter ?

Le PSG dispose aujourd'hui force de frappe offensive énorme, ayant de nombreux attaquants sous contrat. Mais voilà qu'il y en a un qui pourrait ne pas rester à Paris la saison prochaine. En effet, à l'étranger, un club serait visiblement très intéressé à l'idée de réaliser un transfert à l'occasion du mercato estival à venir. Explications.
Le mercato estival n'ouvrira pas ses portes avant plusieurs semaines. Mais voilà que ça n'empêche pas certains clubs de se préparer pour cette échéance et c'est ainsi que les rumeurs se multiplient en ce moment. Un attaquant sous contrat avec le PSG fait d'ailleurs de plus en plus parler de lui : Randal Kolo Muani. Plus dans les plans de Luis Enrique à Paris, l'international français est aujourd'hui prêté, sans option d'achat, à Tottenham. Alors que Kolo Muani est donc censé retrouver le PSG à la fin de la saison, voilà qu'il pourrait ne pas s'y éterniser.
Spaletti veut Kolo Muani ?
L'avenir de Randal Kolo Muani ne s'écrit vraiment pas du côté du PSG. Mais où pourrait-il rebondir la saison prochaine ? En Italie, on évoque de plus en plus un intérêt de la Juventus, qui avait déjà accueilli l'attaquant français en prêt la saison prochaine. La flamme pourrait donc se raviver entre les deux parties, ce qui ne devrait pas déplaire à Luciano Spaletti. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'entraîneur de la Vieille Dame apprécierait particulièrement le profil de Kolo Muani, le comparant même à celui que Victor Osimhen. C'est ainsi que le média transalpin explique que l'attaquant du PSG serait aujourd'hui la piste numéro 1 de la Juventus, qui pourrait alors tout faire pour recruter RKM cet été.
« Kolo Muani rêve de rejoindre la Juventus »
Dernièrement, Fabrizio Romano avait d'ailleurs parlé d'une potentielle arrivée de Randal Kolo Muani à la Juventus lors du mercato estival. Le célèbre journaliste avait alors fait savoir : « À propos de Randal Kolo Muani, un nom cher aux supporters de la Juventus, je tiens à vous informer qu'il a déjà décidé de ne pas rester à Tottenham, où il est prêté par le Paris Saint-Germain. Il retournera donc à Paris et cherchera un nouveau club. De son côté, Randal Kolo Muani voit se réaliser son rêve depuis la fin du mercato hivernal : la Juventus. Il serait ravi de revenir et l'a fait savoir aux Bianconeri. Kolo Muani rêve de rejoindre la Juventus. Contrairement à janvier, où la Juventus a tout tenté pour le recruter, mais où Tottenham n'a pas libéré Kolo Muani avant que la situation ne s'envenime, même après le limogeage de Thomas Frank, la situation est aujourd'hui entre les mains de la Juventus. Pourquoi ? Parce que la Juventus peut et doit décider de son avenir : quel attaquant recruter, quel attaquant est disponible. Le budget alloué à la Ligue des Champions pourrait avoir un impact, mais Kolo Muani serait plus que disposé à reprendre les négociations avec la Juventus. Il ne restera pas à Tottenham aujourd'hui, la décision finale revient à la Juventus ».