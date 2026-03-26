Mercato - OM : Situation «catastrophique» à cause d’un transfert, il a balancé des années après !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Certains joueurs sont parfois très difficiles à remplacer lorsqu'ils décident de changer de club, et l'OM en sait quelque chose. En effet, l'un des membres incontournables du secteur défensif marseillais avait décidé de changer d'air à la fin des années 90, et l'OM avait donc vécu par la suite une saison très compliquée comme le rappelle cet ancien joueur.

L'OM tenait dans ses rangs un élément de renom et qui avait stabilisé le secteur défensif entre 1997 et 1999. Un joueur qui a d'ailleurs soulevé à cette époque-là la Coupe du Monde avec l'équipe de France, mais qui a finalement décidé de quitter le club phocéen après deux saisons pour aller relever un défi plus prestigieux à l'étranger. Il s'agit bien sûr de Laurent Blanc, et comme l'a expliqué Peter Luccin dans l’émission 100 % Foot Farid & Co en novembre 2025, ce transfert de Blanc à l'Inter Milan avait fait beaucoup de mal à l'OM qui a ensuite vécu une saison 1999-2000 très compliquée.

Une légende à l'OM ? Le débat enflammé sur La Chaîne L'EQUIPE ! https://t.co/iraRSXBsUX — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Le problème : on s'est séparé de Laurent Blanc » « Ma deuxième année à l’OM a été une année très difficile. La clé de ce problème là ça a été le fait qu’on se soit séparé de Laurent Blanc. Ça a été une personne très importante pour le vestiaire. Il faisait en sorte de bien connecter toutes les générations, entre les anciens et les nouveaux », révèle Peter Luccin, qui estime donc que l'OM avait perdu très gros en laissant partir Laurent Blanc l'été d'avant. Et l'ancien milieu de terrain marseillais n'a pas manqué de rendre hommage à celui que l'on surnomme Le Président pour ses qualités humaines.