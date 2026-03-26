Polémique avec le PSG : Ce joueur de Ligue 1 réagit sur les réseaux sociaux, la proposition lunaire !

En pleine trêve internationale, le PSG est au cœur d’une nouvelle polémique. Ce jeudi, la LFP a décidé de reporter le choc opposant le club parisien au RC Lens qui intervenait initialement entre les deux matchs de Ligue des Champions face à Liverpool pour Paris. Sur les réseaux sociaux, un joueur a d’ailleurs réagi à cette décision déjà (très) contestée de la Ligue.
Le PSG se serait bien évité cette nouvelle polémique. Ayant réussi à faire déplacer la rencontre face au FC Nantes afin de préparer au mieux son 8ème de finale de Ligue des Champions face à Chelsea, le club parisien a réitéré pour les quarts l’opposant à Liverpool, cette fois-ci avec le RC Lens. Le choc du haut de tableau de Ligue 1 initialement programmé au 11 avril prochain a finalement été officiellement reporté ce jeudi. La LFP a justifié sa décision par le biais d’un communiqué publié dans la journée.
Lens - PSG officiellement reporté
« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai. Ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League. Ces deux décisions s’accompagnent d’une proposition faite au RC Lens d’aménager son calendrier pour avancer la rencontre RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai au cas où le Paris Saint-Germain serait qualifié en demi-finales de l’UEFA Champions League », peut-on lire dans ce dernier.
Mamadou Sangaré parle de boycott
Sur le réseau social Snapchat, le milieu de terrain du RC Lens Mamadou Sangaré a réagi à la décision de la Ligue de reporter ce choc face au PSG. Alors qu’un abonné lui a écrit : « Ne jouez pas Paris les gars, on boycott », le milieu de terrain malien a mentionné son coéquipier Odsonne Edouard en lui posant la question : « On boycott ou pas ?». Affaire à suivre de près…