Polémique avec le PSG : Ce joueur de Ligue 1 réagit sur les réseaux sociaux, la proposition lunaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En pleine trêve internationale, le PSG est au cœur d’une nouvelle polémique. Ce jeudi, la LFP a décidé de reporter le choc opposant le club parisien au RC Lens qui intervenait initialement entre les deux matchs de Ligue des Champions face à Liverpool pour Paris. Sur les réseaux sociaux, un joueur a d’ailleurs réagi à cette décision déjà (très) contestée de la Ligue.

Le PSG se serait bien évité cette nouvelle polémique. Ayant réussi à faire déplacer la rencontre face au FC Nantes afin de préparer au mieux son 8ème de finale de Ligue des Champions face à Chelsea, le club parisien a réitéré pour les quarts l’opposant à Liverpool, cette fois-ci avec le RC Lens. Le choc du haut de tableau de Ligue 1 initialement programmé au 11 avril prochain a finalement été officiellement reporté ce jeudi. La LFP a justifié sa décision par le biais d’un communiqué publié dans la journée.

𝗠𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢𝗨 𝗦𝗔𝗡𝗚𝗔𝗥𝗘́ 🇲🇱 𝗥𝗘́𝗔𝗚𝗜𝗧 𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗘𝗡𝗦 - 𝗣𝗦𝗚 ! ❤️💛



(Snapchat) pic.twitter.com/cXdKFLwXu8 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 26, 2026

Lens - PSG officiellement reporté « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai. Ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League. Ces deux décisions s’accompagnent d’une proposition faite au RC Lens d’aménager son calendrier pour avancer la rencontre RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai au cas où le Paris Saint-Germain serait qualifié en demi-finales de l’UEFA Champions League », peut-on lire dans ce dernier.