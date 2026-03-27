Mercato - PSG : Un transfert à 80M€ ? Le prix est fixé pour la grosse opération de l’été !

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG devrait se montrer actif et de gros investissements sont à prévoir. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà quelques pistes, dont une pour son milieu de terrain. Toutefois, si Luis Campos va au bout de son idée, cela devrait coûter cher à Paris, car le transfert pourrait se boucler pour plus de 80M€.

L’été dernier, le PSG n’avait pas trouvé cela nécessaire de régénérer massivement son effectif malgré une saison à rallonge. Le club de la capitale n’avait fait venir qu’un seul joueur de champ en la personne d’Illia Zabarnyi, ainsi que deux gardiens de but : Lucas Chevalier et Renato Marin. Dans les prochains mois, Paris devrait toutefois se montrer beaucoup plus offensif et certains dossiers sont déjà connus.

🗣️ « 𝗝'𝗘𝗦𝗣𝗘̀𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗘𝗨𝗥 𝗤𝗨'𝗜𝗟 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗘𝗡 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 » 🇫🇷



Gerald Baticle sur Ayyoub Bouaddi :



« 𝗝'𝗮𝗶𝗺𝗲 𝗹𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗲𝘁 𝗷'𝗮𝗶 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗲 𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗯𝗹𝗲𝘂 𝗮̀ 𝗹'𝗮𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿.… pic.twitter.com/8SS3o3m2I3 — Vibes Foot (@VibesFoot) March 24, 2026

Le PSG a une piste en Ligue 1 Parmi les secteurs que le PSG veut renforcer en priorité, on retrouve le milieu de terrain. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà quelques pistes et l’une d’entre elles mène à un joueur de Ligue 1. Friand de jeunes talents, le champion de France aurait coché le nom d’Ayyoub Bouaddi, qui fait le bonheur du LOSC actuellement. Ce dernier fait partie des éléments les plus prometteurs à son poste et il y a fort à parier qu’il va s’en aller cet été.