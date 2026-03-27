Mercato - PSG : Un transfert à 80M€ ? Le prix est fixé pour la grosse opération de l’été !

Lors du mercato estival, le PSG devrait se montrer actif et de gros investissements sont à prévoir. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà quelques pistes, dont une pour son milieu de terrain. Toutefois, si Luis Campos va au bout de son idée, cela devrait coûter cher à Paris, car le transfert pourrait se boucler pour plus de 80M€.
L’été dernier, le PSG n’avait pas trouvé cela nécessaire de régénérer massivement son effectif malgré une saison à rallonge. Le club de la capitale n’avait fait venir qu’un seul joueur de champ en la personne d’Illia Zabarnyi, ainsi que deux gardiens de but : Lucas Chevalier et Renato Marin. Dans les prochains mois, Paris devrait toutefois se montrer beaucoup plus offensif et certains dossiers sont déjà connus.
Le PSG a une piste en Ligue 1
Parmi les secteurs que le PSG veut renforcer en priorité, on retrouve le milieu de terrain. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà quelques pistes et l’une d’entre elles mène à un joueur de Ligue 1. Friand de jeunes talents, le champion de France aurait coché le nom d’Ayyoub Bouaddi, qui fait le bonheur du LOSC actuellement. Ce dernier fait partie des éléments les plus prometteurs à son poste et il y a fort à parier qu’il va s’en aller cet été.
Le PSG condamné à une nouvelle folie pour Bouaddi ?
Recruter Ayyoub Bouaddi ne sera toutefois pas une chose aisée pour le PSG. Le club de la capitale devra déjouer la concurrence, mais surtout il devra mettre le prix. D’après les informations de L’Équipe, le Marocain pourrait être vendu plus cher que Nicolas Pépé, qui avait rejoint Arsenal en 2019 contre un chèque de 80M€. Reste à voir donc si Paris décidera de mettre une telle somme sur la table, pour le milieu de terrain qui n’a d’ailleurs pas encore choisi entre le Maroc et la France.