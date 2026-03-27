«C'est l'OM époque Tapie» : Le PSG se fait tacler sur les réseaux sociaux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais depuis son rachat par QSI en 2011, le PSG est souvent accusé de favoritisme auprès des instances à la fois européennes et françaises. Alors que ce jeudi, la LFP a décidé d’accorder au club parisien le report de son choc face au RC Lens, un certain observateur s’est laissé aller à une comparaison… plutôt osée. Explications.

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Ayant présenté un recours devant la LFP, le PSG s’est vu accorder le report de son choc en championnat face au RC Lens. Initialement programmée pour le 11 avril, soit entre le quart de finale aller et retour du PSG face à Liverpool en C1, cette rencontre sera finalement disputée en mai.

Tous les arguments relatifs aux points uefa sont faux .. ce report c’est juste l’expression de la domination du psg. L’intérêt d’un seul. C’est OM époque Tapie. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 26, 2026

Lens - PSG se jouera finalement en mai « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », indique ainsi la LFP dans un communiqué publié ce jeudi. Mais de son côté, Daniel Riolo est en colère contre cette décision, et n’a pas hésité à comparer ce PSG avec l’OM de Bernard Tapie…