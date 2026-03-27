Mercato - PSG : Ousmane Dembélé remplacé par... le prochain attaquant de Zinédine Zidane ?

Sous contrat jusqu'en juin 2028, Ousmane Dembélé n'est pas encore assuré de rester au PSG sur le long terme. Une situation qui pousse le club parisien à préparer sa succession et elle pourrait venir d'un futur joueur de l'équipe de France promis à un très bel avenir.
Et si l'avenir d'Ousmane Dembélé devenait un sujet important au PSG ? La question se pose car le contrat du Ballon d'Or s'achève en juin 2028 et il n'a toujours pas prolongé. Si la situation n'évolue pas, le club parisien pourrait alors envisager un départ afin d'éviter de se retrouver confronté à un nouveau cas à la Mbappé. Et pour le remplacer, Walid Acherchour a une petite idée.
Dembélé remplacé par Kroupi...
« Je ne minimise pas l’apport de Dembélé et le vide qu’il peut laisser et surtout le profil de joueurs qui peuvent incarner ce que Dembélé incarne avec Luis Enrique. Moi, je n’en vois pas 10 000. Je vois peut-être Julian Alvarez à l’Atlético, je vois peut-être Kroupi de Bournemouth. Pour moi dans le profil de joueur, Kroupi, c’est très sérieux. Sur le marché, ces joueurs capables d’incarner ce que veut Luis Enrique, il n’y en a pas 10 000. Kroupi c’est un super joueur. Au-delà d’être un super joueur, il a un agent qui est super influent au PSG, le même qu’Ousmane Dembélé », a-t-il confié au micro de Generation After sur RMC.
... qui se rapproche de l'équipe de France ?
Et si jamais le PSG misait sur Eli Kroupi Junior, cela pourrait bien être un investissement sur le futur attaquant de l'équipe de France comme l'estime Jérôme Rothen, également sur RMC : « Il est dans le meilleur championnat au monde, et franchement il a énormément progressé, il marque pas mal de buts, il est opportuniste et c’est un profil qu’on n’a pas trop en équipe de France. Jouer en deuxième attaquant avec Mbappé, il peut le faire ». Cela semble trop juste pour la Coupe du monde, mais Zinedine Zidane pourrait bien en profiter.