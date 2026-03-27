Mercato - PSG : Ousmane Dembélé remplacé par... le prochain attaquant de Zinédine Zidane ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2028, Ousmane Dembélé n'est pas encore assuré de rester au PSG sur le long terme. Une situation qui pousse le club parisien à préparer sa succession et elle pourrait venir d'un futur joueur de l'équipe de France promis à un très bel avenir.

Et si l'avenir d'Ousmane Dembélé devenait un sujet important au PSG ? La question se pose car le contrat du Ballon d'Or s'achève en juin 2028 et il n'a toujours pas prolongé. Si la situation n'évolue pas, le club parisien pourrait alors envisager un départ afin d'éviter de se retrouver confronté à un nouveau cas à la Mbappé. Et pour le remplacer, Walid Acherchour a une petite idée.

🎙️ « Dembélé peut-il continuer à jouer à droite ? »



Didier Deschamps 🇫🇷 : « Je regarde ses matchs, 𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗨 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗘𝗨, 𝗔̀ 𝗗𝗥𝗢𝗜𝗧𝗘, 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗕𝗔𝗦… Il a une position de départ, 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗨𝗡𝗘 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗧𝗘́.



Il peut jouer à tous les postes offensifs.… pic.twitter.com/l2jyadjdpS — Actu Foot (@ActuFoot_) March 25, 2026

Dembélé remplacé par Kroupi... « Je ne minimise pas l’apport de Dembélé et le vide qu’il peut laisser et surtout le profil de joueurs qui peuvent incarner ce que Dembélé incarne avec Luis Enrique. Moi, je n’en vois pas 10 000. Je vois peut-être Julian Alvarez à l’Atlético, je vois peut-être Kroupi de Bournemouth. Pour moi dans le profil de joueur, Kroupi, c’est très sérieux. Sur le marché, ces joueurs capables d’incarner ce que veut Luis Enrique, il n’y en a pas 10 000. Kroupi c’est un super joueur. Au-delà d’être un super joueur, il a un agent qui est super influent au PSG, le même qu’Ousmane Dembélé », a-t-il confié au micro de Generation After sur RMC.