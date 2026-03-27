Mercato - OM : Un coéquipier de Griezmann balance, «il a toujours dit qu’il voulait Marseille»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a récemment officialisé son futur à Orlando qui sera effectif l'été prochain, Antoine Griezmann va donc quitter le football européen pour la première fois de sa carrière. Une toute nouvelle expérience pour l'ancien taulier de l'équipe de France, et l'un de ses anciens partenaires chez les Bleus confie pourtant que Griezmann aurait adoré pouvoir un jour être transféré... à l'OM !

La nouvelle a été officialisée ces derniers jours : Antoine Griezmann (35 ans) ne sera plus un joueur de l'Atlético de Madrid la saison prochaine. L'ancien attaquant de l'équipe de France traversera l'Atlantique pour évoluer sous les couleurs d'Orlando, et signe donc la fin de son histoire avec le football européen. Griezmann a pourtant longtemps évoqué son rêve d'évoluer un jour sous les couleurs de l'OM dans ce stade Vélodrome qu'il apprécie tout particulièrement, et Dimitri Payet a confirmé cette version en interview. Interrogé par France Bleu en 2024, l'ancien numéro 10 de l'OM s'est confié au sujet d'Antoine Griezmann.

Mercato - OM : Situation «catastrophique» à cause d’un transfert, il a balancé des années après ! https://t.co/TShp8gkDQx — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM » « Que ce soit dans ma carrière ou même en sélection, on me parle souvent du Vélodrome. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça. La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux », confiait Dimitri Payet. Mais Antoine Griezmann ne portera donc vraisemblablement jamais le maillot de l'OM...