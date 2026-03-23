Pierre Ménès calme les tensions avec un ancien collègue de Canal +

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De Canal+ à la Ligue 1, ou l’inverse. Une bascule qui s’est avérée efficace pendant des années pour des coachs / consultants. L’un d’entre eux, au cours de ses années à la chaîne, est entré dans un clash avec Pierre Ménès. Des années plus tard, le temps ayant fait son œuvre, l’ancienne tête d’affiche de Canal a fait un aveu sur YouTube.

Entre 2009 et 2021, Pierre Ménès a été l’une des têtes d’affiche de la section football de Canal+. Membre phare du Canal Football Club dès les débuts de l’émission dominicale de la chaîne cryptée, Ménès a été rebaptisé le « sniper » de l’émission en raison de ses punchlines et de son franc parler lors de ses analyses. Un soir de Classico entre l’OM et le PSG en 2017, ça a même dérapé avec un collègue à présent entraîneur de l’Olympique de Marseille : Habib Beye.

"Si l'OM ne termine pas sur le podium, il faudra se poser des questions sur..."

La suite ➡️ Pierrot le Foot, sur YouTube pic.twitter.com/b51KxpZ7KE — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 23, 2026

«On en est presque venus aux mains» Comme Pierre Ménès l’a lui-même avoué, ils ne se sont pas toujours appréciés avec Habib Beye. Pendant leurs années Canal ensemble, un accrochage verbal a failli virer à la catastrophe avec une bagarre dans les locaux de la chaîne cryptée. « Il y a une fois, au moment de l’égalisation sur coup-franc de Cavani dans le Clasico, ce but si célèbre, on en est presque venus aux mains avec Habib Beye. Je ne supportais pas qu’il me parle comme un enfant de 8 ans, avec cette condescendance, à mon sens très typique de son comportement et c’est monté… ».