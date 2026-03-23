Pierre Ménès, ce consultant qu’il adore sur Ligue 1 + : «Un mec génial»

Ligue 1+ est la chaîne de la Ligue 1 après des années à changer de diffuseur, de DAZN à Amazon Prime Video depuis la fin de l’ère Canal+. Sur L1+, une personnalité a réussi à faire tomber Pierre Ménès sous son charme. Un ancien joueur dans le rôle de consultant qui a la bénédiction de l’ancienne star du service foot de la chaîne cryptée.
C’était attendu depuis quelques mois avant le début de la saison et ça aurait même pu être instauré plus tôt. La Ligue de football professionnel a finalement lancé sa chaîne Ligue 1+ pour la diffusion de l’élite du football français avec une affiche par journée de championnat retransmise par beIN SPORTS. Nouvelle chaîne, nouvelle équipe de journalistes. Pour ce faire, L1+ a misé sur quelques anciens joueurs de football pour occuper la fonction de consultant.
«C’est l’une des grandes réussites de Ligue 1 +»
Benoît Cheyrou ou encore Guillaume Hoarau complètent l’équipe. Un vrai plus pour ce qui est de l’ex-buteur du PSG du point de vue de Pierre Ménès. « Hoarau ? Je pense que c’est l’une des grandes réussites de Ligue 1 + avec Félix Roy et Pierre Bouby qui animent le multiplex avec beaucoup de compétences, et aussi beaucoup d‘humour tous les dimanches après-midi. Et c’est vraiment un moment de plaisir de les entendre ».
«Je trouve vraiment ce qu’il fait absolument super»
Par le biais d’une vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube intitulée : Pierrot Le Foot, l’ancien journaliste de L’Équipe et tête d’affiche de Canal+ n’a pas manqué de déclarer sa flamme au « mec génial » qu’est Hoarau. « Guillaume Hoarau, qui est un mec génial, il apporte sa fraîcheur, sa bonne humeur. Il n’est pas convenu, il n’est pas dans le cadre habituel, et je trouve vraiment ce qu’il fait absolument super ». Coup de foudre pour Pierre Ménès donc. avec Guillaume Hoarau qui a d'ailleurs évoqué un jubilé à La Réunion à l'antenne après l'annonce de Dimitri Payet concernant sa retraite.