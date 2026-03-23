Pierre Ménès, ce consultant qu’il adore sur Ligue 1 + : «Un mec génial»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ligue 1+ est la chaîne de la Ligue 1 après des années à changer de diffuseur, de DAZN à Amazon Prime Video depuis la fin de l’ère Canal+. Sur L1+, une personnalité a réussi à faire tomber Pierre Ménès sous son charme. Un ancien joueur dans le rôle de consultant qui a la bénédiction de l’ancienne star du service foot de la chaîne cryptée.

C’était attendu depuis quelques mois avant le début de la saison et ça aurait même pu être instauré plus tôt. La Ligue de football professionnel a finalement lancé sa chaîne Ligue 1+ pour la diffusion de l’élite du football français avec une affiche par journée de championnat retransmise par beIN SPORTS. Nouvelle chaîne, nouvelle équipe de journalistes. Pour ce faire, L1+ a misé sur quelques anciens joueurs de football pour occuper la fonction de consultant.

Guillaume Hoarau donne rendez-vous à Dimitri Payet pour un jubilé commun 𝘗𝘚𝘎-𝘖𝘔 à La Réunion... sur Ligue 1+ 😜 pic.twitter.com/7jaEEfrPFW — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

«C’est l’une des grandes réussites de Ligue 1 +» Benoît Cheyrou ou encore Guillaume Hoarau complètent l’équipe. Un vrai plus pour ce qui est de l’ex-buteur du PSG du point de vue de Pierre Ménès. « Hoarau ? Je pense que c’est l’une des grandes réussites de Ligue 1 + avec Félix Roy et Pierre Bouby qui animent le multiplex avec beaucoup de compétences, et aussi beaucoup d‘humour tous les dimanches après-midi. Et c’est vraiment un moment de plaisir de les entendre ».