Zinedine Zidane - Le coup de gueule d’un journaliste : C’est «pénible» pour Deschamps ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n’y a plus vraiment de place au doute. Zinedine Zidane devrait, sauf énorme revirement de situation, devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Ce n’est plus qu’une question de mois à présent avant que Didier Deschamps ne rende son tablier après la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet). Néanmoins, l’omniprésence de Zidane dans les médias en parallèle de la préparation du Mondial interpelle un journaliste vis-à-vis du staff en place...

« Je connais son nom ». Le feuilleton touche à sa fin au sujet du remplacement de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France comme l’a attesté l’aveu fait par le président de la Fédération française de football. Une fois que la Coupe du monde sera terminée, le coach vainqueur du Mondial 2018 avec les Bleus tirera sa révérence à l’issue de la compétition après quatorze années de bons et loyaux services. Pour ce qui relève de son remplacement, Zinedine Zidane semble plus que jamais tenir la corde.

Être plus discret sur Zidane avant un rassemblement de l’EDF aurait été bienvenu. de toutes façons, le secret de polichinelle n’aurait pas tenu jusqu’à la CDM ! Mais être comparé à chaque match à ce que, peut-être, aurait pu faire Zidane peut être pénible pour le staff actuel — philippe doucet (@doucetphilippe2) March 23, 2026

«Être plus discret sur Zidane avant un rassemblement de l’équipe de France aurait été bienvenu» « Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l’objet d’une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c’est l’équipe des Français », confiait Philippe Diallo par le biais d’une interview parue dimanche dans Le Figaro. Le patron de la FFF a assuré entre autres avoir reçu moins de cinq candidatures pour le poste de sélectionneur. Zidane est le grandissime favori au point où tout le monde parle de ce dossier comme si c’était fait. Ce qui a amené Philippe Doucet à dresser un constat assez délicat pour le staff de Didier Deschamps. « Être plus discret sur Zidane avant un rassemblement de l’équipe de France aurait été bienvenu. De toutes façons, le secret de polichinelle n’aurait pas tenu jusqu’à la Coupe du monde ! ».