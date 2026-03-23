Zinédine Zidane : Une confidence privée sur son avenir fuite dans la presse !

Pierrick Levallet

Depuis quelques mois maintenant, Zinédine Zidane fait parler de lui. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France ne devrait plus trop tarder à reprendre du service sur un banc, lui qui n’est plus actif depuis son départ du Real Madrid en 2021. Une confidence privée semble d’ailleurs avoir fuité dans la presse au sujet de son avenir.

Zinédine Zidane ne cesse de faire parler de lui depuis quelques mois. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Ballon d’Or 1998 ne devrait plus tarder à reprendre du service. Tout indique que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France assurera la succession de Didier Deschamps sur le banc des Bleus après la Coupe du monde 2026. Philippe Diallo a tout cas fait savoir qu’il connaissait l’identité de son remplaçant.

Zidane à la place de Deschamps : Le dernier détail à régler pour son arrivée en équipe de France ! https://t.co/0Bbwf4gCMb — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

La FFF annonce le profil du futur sélectionneur de l'équipe de France « Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. L'équipe de France est l'une des meilleures nations au monde, et tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football est l'équipe des Français. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français » a confié le président de la FFF dans un entretien accordé au Figaro.