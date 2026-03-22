Succession de Deschamps : Zidane n’est pas le seul à rêver du poste, «je connais le nom du futur sélectionneur»

Alexis Brunet

Dans quelques mois, un grand changement aura lieu pour l’équipe de France. En effet, Didier Deschamps a déjà annoncé qu’il laisserait sa place de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Pour le moment le nom de son successeur n’est pas encore connu, mais un homme sait déjà qui sera l’heureux élu.

Le 11 juin débutera officiellement la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition qui sera forcément spéciale pour Didier Deschamps, car cela sera tout simplement sa dernière à la tête de l’équipe de France. Le champion du monde 1998 a déjà annoncé sa décision il y a un moment, mais on ne sait toujours pas qui va lui succéder.

Zinedine Zidane l’a choqué, «je n'aurais jamais parié sur lui» https://t.co/XDzDkCbQ4c — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Zidane est le grand favori Même si aucune annonce officielle n’a encore été faite, il y a toutefois un grand favori qui se distingue pour le poste. Sans banc depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane est annoncé par plusieurs sources comme le futur sélectionneur de l’équipe de France. Interrogé par Le Figaro, le président de la FFF Philippe Diallo n’a pas voulu confirmer cette rumeur, mais il a fait une grande annonce. « Oui, je connais son nom (du successeur de Deschamps). Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français. »