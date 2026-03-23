Laure Boulleau et Bertrand Latour : Cette décision validée (à contrecœur) sur Canal +

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années, le Canal Football Club diffusé sur Canal + est devenue une émission importante dans le paysage du football. Ce dimanche soir, Laure Boulleau et Bertrand Latour se sont accordés sur un point concernant la non-sélection d’une grande vedette au sein de son équipe nationale. Explications.

Parfois, sur les plateaux d’émissions de football, il arrive que certains chroniqueurs ne soient pas d’accord. Mais ce dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club diffusé sur Canal +, Laure Boulleau et Bertrand Latour ont tous deux eu le même avis concernant la décision polémique de Carlo Ancelotti de ne pas sélectionner Neymar pour les prochaines rencontres du Brésil.

Pior que esse vídeo do Neymar ficou foda..pic.twitter.com/Cdh16c39nN — DataFut (@DataFutebol) March 18, 2026

« Neymar ? C’est sur que le temps ne joue pas en sa faveur » « Neymar ? C’est sur que le temps ne joue pas en sa faveur, et j’imagine que les matchs les plus proches de la Coupe du monde, quand tu ne fais pas partie de ta sélection, ça devient compliqué. Après, je trouve ça plutôt logique, il a montré beaucoup de signe de fragilité physique même s’il essaie de courir après son organisme et qu’il a envie de faire cette Coupe du monde, on sent que ce n’est pas le Neymar et quid d’un Neymar remplaçant ? À gérer, ça ne doit pas être une merveille de cadeau. Donc peut-être priorité à la prochaine génération, mais c’est un joueur que j’ai tellement aimé que je ne vais pas me réjouir de ne pas le voir à une Coupe du monde », a ainsi confié Laure Boulleau, rapidement rejointe par Bertrand Latour.