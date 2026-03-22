Avec son transfert au PSG, il signe (déjà) un record !

Samedi soir, le PSG affrontait l’OGC Nice pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Les Parisiens n’ont pas tremblé et ils se sont imposés 4-0, reprenant par la même occasion la première place du championnat au RC Lens. Une rencontre qui a également permis à un joueur de Luis Enrique de battre un record.
Après une victoire 3-0 contre Chelsea plus tôt dans la semaine, le PSG a encore une fois prouvé samedi soir qu’il était en grande forme dans cette fin de saison. Sur la pelouse de l’OGC Nice à l’occasion de la 27ème journée de Ligue 1, les coéquipiers de Vitinha n’ont pas fait dans la dentelle puisqu’ils se sont imposés sur le score de 4-0. Nuno Mendes avait ouvert le score sur penalty, avant que Désiré Doué n’y aille de son but, puis Dro Fernandez et Warren Zaïre-Emery ont conclu le récital parisien.
Un joueur du PSG bat un record
Sur le banc au coup d’envoi, Dro Fernandez est entré à la 76ème minute pour remplacer Nuno Mendes. L’Espagnol n’a pas traîné à se montrer efficace car seulement cinq minutes après il a inscrit son premier but avec le PSG, lui qui est arrivé lors du mercato hivernal. Un but très important, car il permet au milieu offensif de devenir le plus jeune joueur non issu du centre de formation parisien à marquer pour le club de la capitale, du haut de ses 18 ans et 68 jours.
Zaïre-Emery avait fait beaucoup mieux
Pour ce qui est des joueurs formés au PSG, celui qui détient le record n’est autre que Warren Zaïre-Emery. Extrêmement précoce, le milieu de terrain avait inscrit son premier but avec Paris alors qu’il n’était âgé que de 16 ans et 330 jours. Au total, Dro Fernandez est le cinquième plus jeune buteur de l’histoire du champion de France, derrière donc WZE, Adil Aouchiche, Adrien Rabiot et Hervin Ongenda.