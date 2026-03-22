Mercato - PSG : Le problème de comportement qui va empêcher un transfert à Paris ?

Pierrick Levallet

Peu actif sur le mercato ces derniers mois, le PSG devrait vivre un été 2026 plus mouvementé sur le marché des transferts. Le club de la capitale entendrait offrir des renforts à Luis Enrique pour la saison prochaine. Un nom a notamment été évoqué ces dernières semaines. Mais un problème de comportement pourrait finalement refroidir les dirigeants parisiens sur ce dossier.

Contrairement à l’OM, le PSG a été plutôt discret sur le mercato ces derniers mois. Le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées entre l’été dernier et cet hiver : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. Seulement, Luis Enrique semble s’être rendu compte des limites de son effectif, notamment en cas de blessure. Les Rouge-et-Bleu entendraient donc miser sur le prochain mercato estival pour offrir de nouvelles solutions au coach espagnol.

Mercato - PSG - Lucas Chevalier : Un départ obligatoire pour mettre fin au malaise ? https://t.co/zy868J95fl — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Le PSG en pince pour un joueur de Chelsea sur le mercato ? Et dans cette optique, le nom d’Enzo Fernandez a été évoqué. Titulaire indiscutable du côté de Chelsea, l’international argentin pourrait représenter un renfort de poids au PSG. Seulement, le comportement du milieu de terrain de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2032 chez les Blues, pourrait constituer un problème dans le vestiaire et ainsi refroidir les dirigeants parisiens sur le dossier.