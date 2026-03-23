Le PSG possède «le meilleur du monde», Luis Enrique va tout changer ?

Alexis Brunet

Le PSG faisant partie des meilleurs clubs du monde, il possède donc certains des meilleurs joueurs du monde. Luis Enrique peut s’appuyer sur un effectif de qualité, mais le coach parisien pourrait tout changer. En effet, l’Espagnol pourrait tenter un sacré coup de poker avec un élément bien précis. Explications.

Samedi soir, le PSG a repris la première place de Ligue 1 au RC Lens. Opposés à l’OGC Nice, les Parisiens se sont imposés sur le score de 4-0, grâce à des réalisations de Nuno Mendes, Désiré Doué, Dro Fernandez et Warren Zaïre-Emery. L’équipe de Luis Enrique apparaît donc en pleine forme alors que très rapidement vont arriver les quarts de finale contre Liverpool, avec un match aller dès le 8 avril au Parc des princes (retour le 14 avril).

Avec son transfert au PSG, il signe (déjà) un record ! https://t.co/0RG7I2ew15 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Un avenir en tant qu’ailier pour Nuno Mendes ? Contre l’OGC Nice, Luis Enrique avait décidé d’innover quelque peu. L’Espagnol avait notamment titularisé Nuno Mendes un peu plus haut que d’habitude, en position d’ailier gauche. Cela a porté ses fruits, car le Portugais s’est montré remuant en transformant d’abord un penalty, puis en délivrant une passe décisive à Désiré Doué sur le deuxième but du PSG. Une expérience qui pourrait donner des idées au coach du club de la capitale, qui sera notamment privé de Bradley Barcola face à Liverpool.