«Je vais me faire opérer…» : Pierre Ménès donne de ses nouvelles avant une intervention qui lui fait peur

Alexis Brunet

Depuis quelques années maintenant, Pierre Ménès doit faire face à de gros problèmes de santé. En 2016, le journaliste s’était notamment fait greffer un foie et un rein, ce qui lui avait permis alors de rester en vie. Même si aujourd’hui l’ancien pensionnaire du CFC va mieux, il va toutefois devoir repasser sur le billard.

À 62 ans, Pierre Ménès va devoir de nouveau passer par la case opération. Ce dimanche, le journaliste a annoncé à sa communauté sur X qu’il allait se faire opérer du genou ce lundi à Rennes. « Salut ! Eh bien voilà, c’est l’heure, je vais donc me faire opérer du genou demain. Je suis convoqué à Rennes à 13h. Je serai opéré dans l’après-midi, donc demain je vais vous faire un Face à Pierrot plus court que d’habitude. Donc je vous demande juste d’envoyer vos questions au plus tard jusqu’à 23h30 ce soir pour que je puisse choisir les questions ce soir et commencer à enregistrer plus tôt demain matin. Voilà, mais bon on ne change pas ça, à vos questions les amis ! Bye. »

Un #faceapierrot juste avant de passer sur le billard . À vos questions 😘 pic.twitter.com/DNHELC5tkL — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 22, 2026

« J’ai très peur » Forcément, personne n’aime devoir se faire opérer et c’est également le cas de Pierre Ménès. Il y a un peu plus de deux semaines, le journaliste avait affirmé avoir peur de cela dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube. « Mon opération du genou ? J’ai très peur. Ça ne me ressemble pas. Je me pose énormément de questions, d’abord j’ai peur de souffrir. Et puis je me demande comment je vais faire chez moi. Je ne vois pas comment je peux me lever de mon canapé avec juste un appui sur mon genou gauche qui n’est pas le plus vaillant du monde. C’est une organisation assez énorme. Je suis opéré lundi prochain, je rentre le mardi et je suis supposé rester sous perfusion les cinq jours suivants. Je vais avoir une machine à glace, un déambulateur à roulettes, des béquilles... »