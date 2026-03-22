«C’est pour cela que j’ai décidé de quitter…» : Un joueur du PSG victime d’une mauvaise blague sur les réseaux sociaux

De nos jours, les réseaux sociaux sont très souvent utilisés par les joueurs de football, afin de rester proches de leurs fans et de partager un peu de leur vie privée. Toutefois, il peut aussi y avoir des inconvénients à cela. Un joueur du PSG a d’ailleurs été victime d’une mauvaise blague ce dimanche.
Samedi soir, le PSG avait rendez-vous avec l’OGC Nice en Ligue 1. Quelques jours après leur victoire face à Chelsea en C1 (3-0), les Parisiens ont récidivé en s’imposant cette fois 4-0 contre l’équipe de Claude Puel. Nuno Mendes a été le premier buteur du club de la capitale, avant d’être imité par Désiré Doué et Dro Fernandez. En toute fin de match, Warren Zaïre-Emery y est également allé de sa réalisation.
Un joueur du PSG se fait usurper son identité sur les réseaux sociaux
Un but symbolique pour Dro Fernandez, puisque c’est tout simplement le premier avec le PSG depuis son arrivée lors du mercato hivernal. Sur X, le milieu offensif y est d’ailleurs allé de sa petite déclaration. « C’est justement pour cela que j’ai décidé de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. J’avais besoin que mon travail soit reconnu et de pouvoir prouver ce dont je suis capable. Au PSG, j’ai trouvé exactement ça, et j’ai déjà inscrit mon premier but. Merci à ma famille parisienne ! » Sauf que problème, le compte qui a posté ce message et qui dispose de la petite pastille bleue n’est en fait pas celui du joueur de 18 ans. C’est un compte fan et cela ne saute pas directement aux yeux quand l’on voit le message.
Dro bat déjà des records
En plus de marquer son premier but avec le PSG, Dro Fernandez a également battu un record. En effet, cette réalisation permet à l’Espagnol de devenir le plus jeune joueur non issu du centre de formation parisien à marquer pour le club de la capitale, du haut de ses 18 ans et 68 jours. Peut-être le début d’une belle histoire entre le milieu offensif et Paris.