Zinedine Zidane bientôt de retour : La moquerie signée Daniel Riolo

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce n’est plus qu’une question de temps désormais. Il reste une dernière danse à Didier Deschamps dans le pays de l’Oncle Sam pour la Coupe du monde 2026 avant de mettre un terme à une aventure de 14 ans à la tête de l’équipe de France… et de céder sa place à Zinedine Zidane ? Le patron de la Fédération française de football a pris la parole sur la question, engendrant un message moqueur de Daniel Riolo.

Du blanc au bleu. Zinedine Zidane ne dissimulait pas son « rêve bleu » pendant une interview avec L’Equipe pour son 50ème anniversaire en juin 2022. Le champion du monde 98 a su gérer avec brio sa reconversion sur le banc de touche du Real Madrid entre 2016 et 2018 ainsi qu’entre 2019 jusqu’en 2021. Des trophées à gogo avec une performance historique de remporter trois Ligues des champions de suite en 2016, 2017 puis 2018. Depuis la fin de son deuxième passage à la tête du staff technique du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a répondu à aucune approche ni rumeur. Qu’elle vienne de l’OM, du PSG, de Chelsea, de la Juventus, de Manchester United ou encore de l’Arabie saoudite, rien.

Sans deconner ?? Le suspense de fou pic.twitter.com/jr9f9WNqes — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 22, 2026

«Le futur sélectionneur ? Je connais son nom» Au printemps 2025, quelques mois après l’annonce de Didier Deschamps en personne concernant son départ du poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet), Zinedine Zidane reconnaissait au cours d’un évènement avec son équipementier Adidas être « légitime » pour assurer la succession de « DD ». En interview avec Le Figaro au siège de la Fédération française de football, Philippe Diallo a confirmé la tendance. « Oui, je connais son nom. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l’objet d’une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c’est l’équipe des Français ». Le patron de la FFF a au passage révélé avoir reçu « moins de cinq candidatures » et qu’elles ont été « françaises ».