Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe d’Afrique des nations avait certes trouvé son épilogue à Rabat le 18 janvier dernier au terme d’une finale aux multiples rebondissements. Cependant, deux mois plus tard, la CAF a réécrit l’histoire en décidant que le Sénégal, vainqueur de la finale sur le score d’un but à zéro face au Maroc, était « forfait » en raison des faits lors de la rencontre. Une victoire donnée au Maroc que les Sénégalais ne comptent pas du tout accepter.

J+6. Le mardi 17 mars dernier, en pleine soirée de Ligue des champions, la décision de la cour d’appel de la Confédération africaine de football était communiquée. Après délibération et application de « l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations, de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale » de la compétition le 18 janvier dernier. Et ce, en raison des évènements survenus lors de la rencontre avec notamment une évacuation du terrain des Sénégalais en guise de contestation d’une décision du corps arbitral.

"Malick is champion." 🏆



Nuno Espirito Santo shares his thoughts on the AFCON title being taken away from Senegal 💬 pic.twitter.com/6Iof8xMDWu — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 20, 2026

«Les célébrations au Stade de France ? On montrera notre coupe comme de vrais champions» Bien évidemment, les Lions de la Teranga de Pape Thiaw n’entendent pas s’avouer vaincus et comptent bien célébrer leur trophée lors du match amical contre le Pérou au Stade de France le samedi 28 mars prochain. Par le biais d’une vidéo publiée sur le compte X de l’équipe nationale, certains joueurs comme Kalidou Koulibaly ont incité les gens à venir à Saint-Denis pour fêter cet évènement. Ancien international sénégalais, El-Hadji Diouf a totalement validé cette initiative qui sera une provocation au jugement de la CAF. « Les célébrations au Stade de France face au Pérou ? On montrera notre coupe comme de vrais champions. La diaspora africaine viendra nombreuse pour nous soutenir. Je crois que toute l’Afrique se mobilise derrière nous après la décision de la CAF ».