Mercato - OM : Marseille veut signer son Rayan Cherki, mais un grand club met la pression

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir cédé Robinio Vaz et Darryl Bakola lors du dernier mercato hivernal, l’OM pourrait voir une autre pépite de son centre de formation s’en aller. Un de ses jeunes talents, décrit comme le « Rayan Cherki tunisien », serait dans le viseur d’un grand club européen, mais Marseille n’aurait pas encore jeté l’éponge dans ce dossier.

Avant son probable départ, Medhi Benatia essayerait de sécuriser l’avenir d’un jeune talent du centre de formation de l’OM. Le directeur du football de Marseille avait annoncé sur ses réseaux sociaux personnels avoir posé sa démission, quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, mais a finalement accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt.

Mercato - OM : Une star de l’équipe de France voulait partir, «je ne reviendrai pas en arrière» https://t.co/tvQkCiCzM0 — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Chelsea sur la piste d’un jeune talent de l’OM Sauf retournement de situation, le départ de Medhi Benatia est attendu une fois la saison terminée, mais avant cela, il pourrait régler le cas Said Remadnia. Âgé de 16 ans, ce dernier s’est distingué en Youth League cette saison, compétition dans laquelle il a été auteur de deux buts et d’une passe décisive. L’une de ses deux réalisations avait été inscrite face à Newcastle dans une victoire 2-0 de l’OM et l’ailier marseillais aurait alors tapé dans l’oeil de Chelsea. En effet, d’après les informations de The Sun, qui le présente comme le « Rayan Cherki tunisien », des négociations auraient été entamées après cette rencontre.