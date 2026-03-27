Mercato - OM : Marseille veut signer son Rayan Cherki, mais un grand club met la pression

Après avoir cédé Robinio Vaz et Darryl Bakola lors du dernier mercato hivernal, l’OM pourrait voir une autre pépite de son centre de formation s’en aller. Un de ses jeunes talents, décrit comme le « Rayan Cherki tunisien », serait dans le viseur d’un grand club européen, mais Marseille n’aurait pas encore jeté l’éponge dans ce dossier.
Avant son probable départ, Medhi Benatia essayerait de sécuriser l’avenir d’un jeune talent du centre de formation de l’OM. Le directeur du football de Marseille avait annoncé sur ses réseaux sociaux personnels avoir posé sa démission, quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, mais a finalement accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt.
Chelsea sur la piste d’un jeune talent de l’OM
Sauf retournement de situation, le départ de Medhi Benatia est attendu une fois la saison terminée, mais avant cela, il pourrait régler le cas Said Remadnia. Âgé de 16 ans, ce dernier s’est distingué en Youth League cette saison, compétition dans laquelle il a été auteur de deux buts et d’une passe décisive. L’une de ses deux réalisations avait été inscrite face à Newcastle dans une victoire 2-0 de l’OM et l’ailier marseillais aurait alors tapé dans l’oeil de Chelsea. En effet, d’après les informations de The Sun, qui le présente comme le « Rayan Cherki tunisien », des négociations auraient été entamées après cette rencontre.
Benatia a encore l’espoir de le prolonger
Les Blues seraient très intéressés par Said Remadnia et des sources proches du joueur auraient indiqué qu’une proposition de contrat lui aurait été faite. Un bail de cinq ans qui prendrait effet à partir de mars 2027, quand le natif de Marseille atteindra la majorité. Convoqué avec les U17 algériens au mois de juin dernier, il a connu ses premières sélections avec l’équipe de France U17 en février, avant d’être appelé par la Tunisie U20 lors de cette trêve internationale. Chelsea souhaiterait l’intégrer à son équipe réserve avant de le faire progressivement monter avec les pros, mais l’OM n’aurait pas encore dit son dernier mot. Alors que l’entourage de Said Remadnia évaluerait actuellement ses options et n’aurait rien décidé pour le moment, Medhi Benatia tenterait depuis plusieurs mois de le prolonger afin qu’il reste à Marseille.