Transfert : Ça chauffe à l’OM, c’est terminé pour un crack ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grand espoir du centre de formation, Saïd Remadnia pourrait quitter l’OM avant même d’y avoir fait ses débuts en professionnel. L’attaquant âgé de 16 ans aurait attiré l’attention de Chelsea, un dossier dans lequel les Blues auraient accéléré dernièrement. Les négociations avec les représentants du joueur seraient même à un stade avancé.

Toujours à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel, Chelsea regarderait notamment du côté de l’OM. D’après les informations d’Africafoot, les Blues feraient partie des clubs attentifs à la situation de Robinio Vaz (18 ans), mais ils auraient désormais un autre grand talent de Marseille dans leur viseur.

Un jeune espoir de l’OM vers Chelsea ? En effet, Chelsea serait très intéressé par Saïd Remadnia. Âgé de seulement 16 ans, l’attaquant évolue pour le moment avec les U19 de l’OM, où il a été formé. Mais avant même d’avoir eu l’opportunité d’intégrer le groupe professionnel, il pourrait déjà quitter Marseille pour prendre la direction de Londres.