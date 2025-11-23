Transfert d'un attaquant : Ça chauffe à l'OM !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028 avec l'OM, Robinio Vaz pourrait ne plus faire long feu à Marseille. En effet, la pépite de 18 ans serait dans le viseur de Chelsea, Arsenal, du Bayern et du Napoli. D'ailleurs, les Blues auraient déjà lancé les hostilités sur ce dossier.

Etincelant sous les couleurs de l'OM cette saison, Robinio Vaz aurait plusieurs admirateurs en Europe. D'après les indiscrétions d'Africafoot, le numéro 34 de Roberto De Zerbi serait suivi de près par quatre écuries du continent : Chelsea, Arsenal, le Bayern et le Napoli.

Chelsea est en contact avec le clan Vaz A en croire Africafoot, Arsenal, Chelsea, le Bayern et le Napoli seraient tombés sous le charme de Robinio Vaz. A tel point qu'ils voudraient boucler son transfert en 2026. D'ailleurs, les Blues seraient déjà passés à l'action pour obtenir gain de cause sur ce dossier.