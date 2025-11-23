«Un génie» : Le meilleur joueur de Ligue 1 est à l'OM ?

Recruté pour environ 25M€ durant l'été 2024, Mason Greenwood réalise un excellent début de saison. De nouveau auteur d'un doublé à Nice lors de la victoire de l'OM (5-1), l'ailier anglais impressionne. Mais est-il le meilleure joueur de Ligue 1 en ce moment ?
A la lutte pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière jusqu'au coup d'accélérateur d'Ousmane Dembélé en seconde partie de saison, Mason Greenwood semble encore mieux lancé. Avec 10 buts depuis le début de la saison, le numéro 10 de l'OM est actuellement leader du classement des buteurs grâce à son doublé à Nice vendredi soir (5-1).
Greenwood en très grande forme
Un prestation qui a enthousiasmé le journaliste de Libération Grégory Schneider. « On peut le prendre de toutes les manières possible, le regretter, s'en féliciter: Greenwood est un génie du ballon. Quelque chose d'autre, ce pourquoi on tilte. Une bénédiction du jeu. A regarder, quand on aime le foot, c'est merveilleux », écrit-il sur son compte X.
«C'est un génie avec le ballon»
De son côté, Roberto De Zerbi n'a pas manqué de souligner l'évolution de Mason Greenwood depuis la saison dernière : « Ne l’écrivez pas trop, mais je crois qu’il est vraiment en train de devenir un joueur complet. Il ne faut pas oublier qu’il a eu deux saisons quasiment à l’arrêt alors qu’il n’a que 24 ans. L’année dernière était sa première vraie saison complète, à Marseille, dans un club avec beaucoup d’attentes. Il a marqué plus de vingt buts, il a été important et a souvent bien joué ».
Selon vous, Mason Greenwood est-il le meilleur joueur de Ligue 1 ?