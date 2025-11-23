«Un génie» : Le meilleur joueur de Ligue 1 est à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 25M€ durant l'été 2024, Mason Greenwood réalise un excellent début de saison. De nouveau auteur d'un doublé à Nice lors de la victoire de l'OM (5-1), l'ailier anglais impressionne. Mais est-il le meilleure joueur de Ligue 1 en ce moment ?

A la lutte pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière jusqu'au coup d'accélérateur d'Ousmane Dembélé en seconde partie de saison, Mason Greenwood semble encore mieux lancé. Avec 10 buts depuis le début de la saison, le numéro 10 de l'OM est actuellement leader du classement des buteurs grâce à son doublé à Nice vendredi soir (5-1).

Greenwood en très grande forme Un prestation qui a enthousiasmé le journaliste de Libération Grégory Schneider. « On peut le prendre de toutes les manières possible, le regretter, s'en féliciter: Greenwood est un génie du ballon. Quelque chose d'autre, ce pourquoi on tilte. Une bénédiction du jeu. A regarder, quand on aime le foot, c'est merveilleux », écrit-il sur son compte X.