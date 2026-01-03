«J’ai moins de plaisir» : Zinedine Zidane a tourné la page, la fin de l'histoire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Réunis à diverses occasions pour célébrer leur victoire de 1998, les champions du monde tricolores ne devraient plus réapparaître ensemble sur un terrain. Il y a quelques années, Zinedine Zidane déclarait dans les colonnes de L’Équipe avoir « moins de plaisir à jouer au foot comme ça ».

Zinedine Zidane et ses coéquipiers tricolores sont entrés dans le cœur des Français durant l’été 1998, avec le premier sacre mondial des Bleus. Depuis la fin de leur carrière respective, les champions du monde ont eu l’occasion de se retrouver sur un terrain à plusieurs reprises, notamment du côté de la Paris La Défense Arena en 2018 pour célébrer les vingt ans du sacre. Un événement qui était probablement le dernier.

« J’ai moins de plaisir à jouer au foot comme ça » Interrogé en 2022 par L’Équipe, Zinedine Zidane avait indiqué avoir cessé de jouer avec la bande de 1998, mais aussi avec les anciens de la Juventus ou du Real Madrid. « J’ai moins de plaisir à jouer au foot comme ça », expliquait l’ancien meneur de jeu des Bleus. Une sortie qui ne signifie pas pour autant que les liens sont rompus entre les anciens joueur d’Aimé Jacquet selon Zidane : « 1998 et 2000 sont le ciment entre nous tous. On aime encore se retrouver plus de vingt ans après. Quoi qu’il arrive, même si on ne s’est pas vus pendant des mois, quand on se voit, c’est comme hier. Il se passe quelque chose. On se fait des dîners. Tout le monde veut venir. »