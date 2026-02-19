Le «lien historique» qui a convaincu l'OM de boucler cette signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En pleine crise en raison de ses derniers résultats et du départ de son entraîneur, Roberto De Zerbi, l’OM a annoncé son successeur ce mercredi soir. Les dirigeants de Marseille se sont exprimés sur cette signature et les raisons qui l’ont motivé, mettant notamment en avant le « lien historique » qu’il entretient avec le club.

Une semaine après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM tient son successeur. Dans un communiqué publié mercredi, l’Olympique de Marseille a annoncé la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur, qui s’est engagé jusqu’en juin 2027. Ayant été officiellement licencié par le Stade Rennais plus tôt dans la journée, le technicien sénégalais a pu s’engager avec le club olympien dans la foulée.

Bienvenue à Marseille 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🤝 pic.twitter.com/P6iqfHlgY1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2026

« Entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM » « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison », a réagi Frank McCourt dans le communiqué publié par l’OM. Le propriétaire du club fait référence au passage d’Habib Beye à Marseille lorsqu’il était encore joueur, entre 2003 et 2007, lui qui a même été capitaine au cours de cette période.