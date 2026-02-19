Le «lien historique» qui a convaincu l'OM de boucler cette signature !

En pleine crise en raison de ses derniers résultats et du départ de son entraîneur, Roberto De Zerbi, l’OM a annoncé son successeur ce mercredi soir. Les dirigeants de Marseille se sont exprimés sur cette signature et les raisons qui l’ont motivé, mettant notamment en avant le « lien historique » qu’il entretient avec le club.
Une semaine après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM tient son successeur. Dans un communiqué publié mercredi, l’Olympique de Marseille a annoncé la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur, qui s’est engagé jusqu’en juin 2027. Ayant été officiellement licencié par le Stade Rennais plus tôt dans la journée, le technicien sénégalais a pu s’engager avec le club olympien dans la foulée.
« Entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM »
« La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison », a réagi Frank McCourt dans le communiqué publié par l’OM. Le propriétaire du club fait référence au passage d’Habib Beye à Marseille lorsqu’il était encore joueur, entre 2003 et 2007, lui qui a même été capitaine au cours de cette période.
« Il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite »
Medhi Benatia s’est lui aussi exprimé, expliquant son choix de placer Habib Beye sur le banc de l’OM : « Le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée. Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous : retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d’offrir au peuple marseillais un trophée. »