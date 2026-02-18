«On ne pourra pas recruter un mec comme ça» : Le transfert qui capote à l'OM (la raison va vous surprendre)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce sont de nombreux transferts qui n'ont pas vu le jour et qui auraient pu changer changer la carrière d'un joueur. Il y a quelques années de cela, un joueur avait ainsi quitté l'OM pour filer en Angleterre. Le fait est que sa trajectoire aurait pu complètement être différente. En effet, c'est un autre club que ce Marseillais aurait dû rejoindre, mais voilà que ça ne s'est finalement pas fait pour une surprenante raison.

Du côté de l'OM, on a dernièrement vu partir plusieurs joueurs librement, à la fin de leur contrat. C'est ce qui est arrivé en 2022 avec Boubacar Kamara. Pur produit de la formation olympienne, le minot n'avait pas voulu prolonger son contrat à Marseille et s'est alors envolé pour l'Angleterre. Le voilà ainsi aujourd'hui à Aston Villa, mais pour Kamara, ça aurait pu se passer bien différemment à l'époque...

« Il a failli aller à l’Atletico » A défaut d'Aston Villa, Boubacar Kamara aurait ainsi pu filer à l'Atlético de Madrid. En 2022, c'est Daniel Riolo qui avait révélé cette possibilité qui n'a finalement pas vu le jour. Ainsi, pour RMC, il avait expliqué à propos de cette possibilité : « Il a failli aller à l’Atletico… Je vais raconter une petite histoire quand même. L’Atlético s’est intéressé à lui à un moment dans la saison. Ce qui aurait été pour le coup un choix très bon pour lui, de se retrouver dans un tel club. L’Atletico s’est tellement intéressé à lui qu’ils ont dépêché leur directeur sportif qui a pris rendez-vous avec Kamara. Ils se demandaient où ils allaient se voir, s’ils sont vu ça va faire jaser etc… Il se trouve que la tête du directeur sportif de l’Atletico n’est pas très connu en France donc il s’est dit, il n’y a pas de soucis, je vais venir chez toi ! ».