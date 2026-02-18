«On ne pourra pas recruter un mec comme ça» : Le transfert qui capote à l'OM (la raison va vous surprendre)

Ce sont de nombreux transferts qui n'ont pas vu le jour et qui auraient pu changer changer la carrière d'un joueur. Il y a quelques années de cela, un joueur avait ainsi quitté l'OM pour filer en Angleterre. Le fait est que sa trajectoire aurait pu complètement être différente. En effet, c'est un autre club que ce Marseillais aurait dû rejoindre, mais voilà que ça ne s'est finalement pas fait pour une surprenante raison.
Du côté de l'OM, on a dernièrement vu partir plusieurs joueurs librement, à la fin de leur contrat. C'est ce qui est arrivé en 2022 avec Boubacar Kamara. Pur produit de la formation olympienne, le minot n'avait pas voulu prolonger son contrat à Marseille et s'est alors envolé pour l'Angleterre. Le voilà ainsi aujourd'hui à Aston Villa, mais pour Kamara, ça aurait pu se passer bien différemment à l'époque...
« Il a failli aller à l’Atletico »
A défaut d'Aston Villa, Boubacar Kamara aurait ainsi pu filer à l'Atlético de Madrid. En 2022, c'est Daniel Riolo qui avait révélé cette possibilité qui n'a finalement pas vu le jour. Ainsi, pour RMC, il avait expliqué à propos de cette possibilité : « Il a failli aller à l’Atletico… Je vais raconter une petite histoire quand même. L’Atlético s’est intéressé à lui à un moment dans la saison. Ce qui aurait été pour le coup un choix très bon pour lui, de se retrouver dans un tel club. L’Atletico s’est tellement intéressé à lui qu’ils ont dépêché leur directeur sportif qui a pris rendez-vous avec Kamara. Ils se demandaient où ils allaient se voir, s’ils sont vu ça va faire jaser etc… Il se trouve que la tête du directeur sportif de l’Atletico n’est pas très connu en France donc il s’est dit, il n’y a pas de soucis, je vais venir chez toi ! ».
« Kamara l’a accueilli en short, pieds nus »
Mais voilà que ce rendez-vous s'est visiblement mal passé et le dirigeant de l'Atlético de Madrid s'est vite rendu compte qu'il ne recruterait pas Boubacar Kamara. « Donc il est allé chez Kamara. Il lui a donné rendez-vous, il lui donne son adresse… Il est venu, il a sonné à la porte et là Kamara l’a accueilli en short, pieds nus et le directeur sportif de l’Atletico a dit, j’ai passé la porte et je savais très bien que jamais un type comme ça pourrait signer chez nous. Parce qu’on accueille pas un directeur sport dans cette tenue, sans égards, sans rien… Il y avait trois potes, pieds nus en short… Ils ont discuté, il s’est dit jamais on ne pourra pas recruter un mec comme ça », poursuivait alors Daniel Riolo sur l'échec de ce transfert pour Boubacar Kamara.