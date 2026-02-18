«Un choix politique» à cause de l'OM : Le PSG décide d'annuler sa signature au dernier moment

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Par le passé, le PSG a eu la possibilité de signer certains grands noms du football. Mais voilà que ces transferts n'ont finalement jamais vu le jour. C'est notamment ce qui est arrivé il y a plusieurs années maintenant pour le PSG à cause notamment de l'OM de la pression mise par le boss olympien de l'époque. Explications.

En 2013, Laurent Blanc était nommé entraîneur du PSG. Le Cévenol sera alors resté sur le banc parisien pendant 3 saisons. Mais voilà que quelques années plus tôt, le champion du monde 98 aurait pu défendre les couleurs du club de la capitale en tant que joueur. En effet, en 1992, alors que Blanc quittait Naples pour rejoindre Nîmes, il était prévu qu'il évolue avec le PSG, avec qui il avait même signé son contrat. Le fait est que son transfert a finalement été annulé au dernier moment.

« Voyant Blanc disponible, les Parisiens sautent sur l’occasion » Et si Laurent Blanc n'avait finalement pas rejoint le PSG à cette époque, c'est notamment à cause de l'OM et de Bernard Tapie. En effet, en 2017, pour 20 Minutes, Michel Kollar, historien du PSG, racontait à propos de ce transfert avorté et des raisons de celui-ci : « Cet épisode l’a énervé. Même quand il était entraîneur du club (2013-2016), il avait encore du mal à en parler. En fait, c’est à cause de Bernard Tapie. Marseille voulait acheter Blanc, mais ce dernier avait refusé de venir. Entre-temps, le PSG avait pris Roche à Auxerre, alors que l’OM devait le récupérer. Voyant Blanc disponible, les Parisiens sautent sur l’occasion. Mais Tapie est intervenu pour expliquer aux dirigeants du PSG qu’il leur avait gentiment laissé Roche, et qu’il n’accepterait jamais que Blanc signe aussi ».