«Ce sera à mon tour de partir...» : Kylian Mbappé prépare le terrain pour la suite ?

Au Real Madrid, Kylian Mbappé veut tout rafler. Du haut de ses 27 printemps, l'attaquant vedette du club merengue a des rêves à accomplir au Santiago Bernabeu. Mais après quoi, une page finira forcément par se tourner. Il y a quelque temps, le capitaine de l'équipe de France s'est penché sur le sujet...

Kylian Mbappé a fêté son 27ème anniversaire en décembre dernier. Dans les mois à venir, la star du Real Madrid est en lice pour éventuellement mettre la main sur deux trophées qui lui font défaut chaque saison depuis ses débuts à l'AS Monaco : la Ligue des champions et le Ballon d'or. Pour ce qui est de la C1, Mbappé affirmait à Mouloud Achour en décembre 2024 être « dans le meilleur club pour ça ». Et en cas de victoire en Ligue des champions, selon ses performances, le Ballon d'or pourrait suivre.

«Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l’histoire du football ont quitté l’Europe» Et après ? Kylian Mbappé pourrait-il imiter ses aînés et légendes du football en désertant le Vieux Continent dans l'optique de relever des défis exotiques ? A l'été 2023, l'ex attaquant du PSG a notamment vu Neymar rejoindre l'Arabie saoudite et Lionel Messi les Etats-Unis pour la Major League Soccer. Quelques mois plus tard, GQ publiait une interview de Mbappé qui s'attardait brièvement sur ce nouveau virage pris par le monde du football. « Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l’histoire du football ont quitté l’Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football ».