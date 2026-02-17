PSG, un joueur subitement éjecté : «Il venait de me prolonger et doubler mon salaire»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parfois, les clubs peuvent prendre des décisions surprenantes et un joueur du PSG a eu l’occasion d’en faire les frais. Arrivé seulement deux ans auparavant et alors qu’il venait de prolonger son contrat, avec un salaire doublé à la clé, l’entraîneur du club de la capitale l’avait pourtant laissé quitter Paris.

À l’été 2001, le PSG était allé se servir à l’ASSE afin de renforcer son effectif. Pas moins de quatre joueurs des Verts étaient arrivés à Paris, les attaquants brésiliens Aloiso et Alex, ainsi que le gardien Jérôme Alonzo et le latéral gauche Lionel Potillon. Deux ans plus tard, ce dernier quittait déjà le club de la capitale, où il venait pourtant à peine de prolonger son contrat.

« Vahid m'a laissé partir en prêt, sans option d'achat, à la Real Sociedad » « La consigne d’entraîneur que je n’ai pas comprise ? Je dîne en famille avec les Letizi. À 18h30, l'intendant du Paris-SG téléphone : “On sait que Lionel est chez toi. Vahid (Halilhodzic, entraîneur) veut qu'il vienne à la mise au vert, à Paris.” Je prends le téléphone et je rappelle que je suis arrêté trois semaines à cause d'une tendinite. “Vahid ne t'a jamais dit de ne pas venir. On aura une explication demain”. Lors de la mise en place, ç'a été chaud. Alors qu'il venait de me prolonger de deux ans et doubler mon salaire, Vahid m'a laissé partir en prêt, sans option d'achat, à la Real Sociedad, le 31 août, où j'ai pu être dirigé par Raynald Denoueix et jouer la Ligue des champions », confiait Lionel Potillon dans un entretien accordé à L’Équipe en 2022.