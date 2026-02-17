Contrat, salaire... L'accord passé entre l'OM et son futur entraîneur fuite déjà dans la presse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Fragilisé depuis un moment, Roberto De Zerbi a fini par quitter ses fonctions d'entraîneur de l'OM. Samedi, face à Strasbourg, c'est Jacques Abardonado qui assurait l'intérim sur le banc phocéen dans l'attente de la nomination du prochain technicien. Et voilà que la nomination de l'heureux élu pourrait être imminente et on en saurait plus sur la nature de l'accord entre les différentes parties.

Pas un jour ne passe sans qu'un rebondissement ne se produise à l'OM. Et ce mardi, c'est l'organigramme du club phocéen qui a complètement évolué. En effet, alors que Medhi Benatia avait annoncé avoir posé sa démission, voilà qu'il reste finalement à Marseille jusqu'à la fin de la saison et il « pilotera l'ensemble des activités sportives » comme ça a été stipulé dans le communiqué. D'un autre côté, il a été annoncé pour Pablo Longoria : « Son rôle devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l'OM au sein des instances françaises et notamment européennes ».

Habib Beye arrive pour entraîner l'OM Le départ de l'OM n'est finalement pas pour maintenant pour Medhi Benatia. Et voilà qu'avec ce rebondissement, l'arrivée du prochain entraîneur du club phocéen serait imminente. En effet, dernièrement, le Marocain faisait le forcing pour faire venir Habib Beye, remercié il y a peu du Stade Rennais. Et c'est ainsi que désormais, l'arrivée du technicien sénégalais ne ferait plus vraiment de doute. Beye sera l'entraîneur de l'OM « à 99% » selon les informations de Libération.