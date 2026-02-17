Nouvelle démission à l’OM : Encore un coup de tonnerre à prévoir ?

Du rififi à Marseille. Depuis une semaine, l’OM est empêtré dans des changements conséquents sur le plan institutionnel. L’entraîneur Roberto De Zerbi s’en est déjà allé et il semblait qu’un dirigeant de renom allait le suivre. Néanmoins, un coup de tonnerre a été annoncé ce mardi matin, engendrant une éventuelle nouvelle surprise dans la cité phocéenne. Explications.
Le changement, c’est (toujours) maintenant à l’OM. En milieu de semaine dernière, Roberto De Zerbi et le comité directeur du club phocéen se mettaient d’accord pour arrêter leur collaboration qui courrait jusqu’en juin 2027. En parallèle, Medhi Benatia avait déposé sa démission, et non « proposée » comme cela été stipulé par RMC Sport et d’autres médias, à la direction. C’est ce qui a été rédigé par le principal intéressé dans son message publié sur les réseaux sociaux actant la fin de son aventure à l’OM dimanche.
«Medhi Benatia pilotera l’ensemble des activités sportives»
Toutefois, Frank McCourt est intervenu. Ce mardi matin, un accord a été trouvé entre les différentes parties pour que leur collaboration perdure avec des responsabilités plus importantes pour le dirigeant. « Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives ».
«Pablo Longoria désire quitter l’Olympique de Marseille et va discuter de sa sortie avec le propriétaire»
Dans la suite du communiqué de l’Olympique de Marseille, on apprend que le poids de Pablo Longoria sera moindre à partir de maintenant au sein de l’organigramme. « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes ».
Une situation qui déplairait tout particulièrement au président de l’OM. Le journaliste Mohamed Toubache-Ter communiqué le mécontentement de Longoria par le biais de son compte X, laissant la porte entrouverte à son départ. « Pablo Longoria désire quitter l’Olympique de Marseille et va discuter de sa sortie avec le propriétaire. L’option d’une rétrogradation est sur la table mais ne sera en aucun cas accepté par le président de l’Olympique de Marseille ».