Nouvelle démission à l’OM : Encore un coup de tonnerre à prévoir ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du rififi à Marseille. Depuis une semaine, l’OM est empêtré dans des changements conséquents sur le plan institutionnel. L’entraîneur Roberto De Zerbi s’en est déjà allé et il semblait qu’un dirigeant de renom allait le suivre. Néanmoins, un coup de tonnerre a été annoncé ce mardi matin, engendrant une éventuelle nouvelle surprise dans la cité phocéenne. Explications.

Le changement, c’est (toujours) maintenant à l’OM. En milieu de semaine dernière, Roberto De Zerbi et le comité directeur du club phocéen se mettaient d’accord pour arrêter leur collaboration qui courrait jusqu’en juin 2027. En parallèle, Medhi Benatia avait déposé sa démission, et non « proposée » comme cela été stipulé par RMC Sport et d’autres médias, à la direction. C’est ce qui a été rédigé par le principal intéressé dans son message publié sur les réseaux sociaux actant la fin de son aventure à l’OM dimanche.

Communiqué de presse de Frank McCourt, dont la priorité est de sauver la saison #OM pic.twitter.com/EPhcLpQ5b4 — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 17, 2026

«Medhi Benatia pilotera l’ensemble des activités sportives» Toutefois, Frank McCourt est intervenu. Ce mardi matin, un accord a été trouvé entre les différentes parties pour que leur collaboration perdure avec des responsabilités plus importantes pour le dirigeant. « Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives ».